|БСП прие ротацията на председателя на парламента
Със 100 гласа "за", трима - "въздържал се" и двама - "против" се прие предложението.
"Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност на поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост на парламентарната работа.", каза още Зафиров, допълвайки: "БСП остава последователна в усилията си за стабилност и защита на българските граждани."
За Бюджет 2026 лидерът на БСП заяви, че ще настояват за ръст в доходите на всички трудови хора, запазване на Швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и децата.
"Фокус" припомня, че от ГЕРБ и ИТН предложиха председателя на Народното събрание да се избира на ротационен принцип.
По-рано председателя на парламента Наталия Киселова каза: "Въпросите, които възникват, ще се обсъждат първо от колективните органи на Българската социалистическа партия, след това от коалиционния съвет и накрая в Съвета за съвместно управление."
Днес в ефира на bTV Рая Назарян заяви: "Аз съм била председател на парламент без мнозинство. Тогава реално няма кой да те подкрепя. Трудности има във всеки един парламент. Политиката е постоянен процес. Особено коалиционната."
