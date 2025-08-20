Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
БСП предлага да бъде затегнат контролът върху атракционите след трагедията в Несебър
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:31Коментари (0)109
© Булфото
"БСП-Обединена левица" ще внесе промени в Закона за автомобилните превози след трагичния инциндент в Несебър, при който 8-годишно дете загина след качването на парасейлинг. 

Това съобщи председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от БСП-ОЛ Кирил Добрев с публикация в социалните мрежи. 

"Трагичният инцидент в Несебър е болезнено напомняне, че безопасността никога не бива да бъде компромис. През активните туристически сезони българското Черноморие и планинските курорти се изпълват с най-различни атракциони – водни пързалки, парашути, надуваеми съоръжения, туристически влакчета и др. Многообразни, но с едно общо – липсата на ясен регламент и ефективен контрол. Това създава сериозен риск за здравето и живота на хората, които им се доверяват – най-често семейства с деца", пише той.

И продължи: "Заедно с колегата от ПГ на БСП-Обединена левица Биляна Иванова подготвяме пакет от законодателни промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), които идват навреме – за да не се стига до следващ фатален инцидент, в който започваме да търсим отговори "кой, кога, как е допуснал", вместо да сме предотвратили трагедията предварително".

Кирил Добрев индикира за опасност при друг вид атракцион - туристическите влакчета. 

"В момента туристическите влакчета – част от тези атракции – се движат почти без регулация. Много малка част от тях са преминали годишен технически преглед. Няма официални данни за задължителни застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука на пътниците". Това е недопустимо", написа той.

Ето какви законодателни промени предлагат от левицата: 

1. Общински регистър на атракционните превози – вписване само при изпълнени условия 

2. Движение само по маршрути, одобрени от кмета на съответната община 

3. Легална дефиниция на "превоз с атракционна цел" като обществен превоз

4. Строги технически изисквания и задължителни застраховки 

5. Водачи с правоспособност – категории D1, D1E, D или DE

6. Правомощия на ИА "Автомобилна администрация" да спира и проверява превозните средства

7. Санкции за допуснати нарушения и отговорност за длъжностните лица.

"Това е превантивна мярка, а не реакция след поредната човешка трагедия. Целта ни е ясна – ред, контрол и сигурност за всички, които ползват атракционни превози.

Не можем да върнем изгубения живот, но можем и сме длъжни да направим всичко възможно това никога повече да не се случва", написа още Кирил Добрев.

Още по темата: общо новини по темата: 10
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
20.08.2025 »
19.08.2025 »
19.08.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
Четирима задържани за шофиране пияни в Благоевградско, единият от тях бил с 3 промила
12:46 / 18.08.2025
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
Голямо задръстване след границата ни с Гърция. Българин: Вчера ни пуснаха без да плащаме ТОЛ такса
10:06 / 18.08.2025
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а КСО, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
15:00 / 18.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал" в Казанлък
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Пожари 2025
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: