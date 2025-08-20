БСП предлага да бъде затегнат контрола върху атракционите след трагедията в Несебър

© Булфото "БСП-Обединена левица" ще внесе промени в Закона за автомобилните превози след трагичния инциндент в Несебър, при който 8-годишно дете загина след качването на парасейлинг.



Това съобщи председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от БСП-ОЛ Кирил Добрев с публикация в социалните мрежи.



"Трагичният инцидент в Несебър е болезнено напомняне, че безопасността никога не бива да бъде компромис. През активните туристически сезони българското Черноморие и планинските курорти се изпълват с най-различни атракциони – водни пързалки, парашути, надуваеми съоръжения, туристически влакчета и др. Многообразни, но с едно общо – липсата на ясен регламент и ефективен контрол. Това създава сериозен риск за здравето и живота на хората, които им се доверяват – най-често семейства с деца", пише той.



И продължи: "Заедно с колегата от ПГ на БСП-Обединена левица Биляна Иванова подготвяме пакет от законодателни промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), които идват навреме – за да не се стига до следващ фатален инцидент, в който започваме да търсим отговори "кой, кога, как е допуснал", вместо да сме предотвратили трагедията предварително".



Кирил Добрев индикира за опасност при друг вид атракцион - туристическите влакчета.



"В момента туристическите влакчета – част от тези атракции – се движат почти без регулация. Много малка част от тях са преминали годишен технически преглед. Няма официални данни за задължителни застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука на пътниците". Това е недопустимо", написа той.



Ето какви законодателни промени предлагат от левицата:



1. Общински регистър на атракционните превози – вписване само при изпълнени условия



2. Движение само по маршрути, одобрени от кмета на съответната община



3. Легална дефиниция на "превоз с атракционна цел" като обществен превоз



4. Строги технически изисквания и задължителни застраховки



5. Водачи с правоспособност – категории D1, D1E, D или DE



6. Правомощия на ИА "Автомобилна администрация" да спира и проверява превозните средства



7. Санкции за допуснати нарушения и отговорност за длъжностните лица.



"Това е превантивна мярка, а не реакция след поредната човешка трагедия. Целта ни е ясна – ред, контрол и сигурност за всички, които ползват атракционни превози.



Не можем да върнем изгубения живот, но можем и сме длъжни да направим всичко възможно това никога повече да не се случва", написа още Кирил Добрев.