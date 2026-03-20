БСП подкрепи декларацията на Партията на европейските социалисти (ПЕС) "Да направим живота достъпен в Европа“, която поставя като водещ приоритет справянето с растящите разходи за живот и защитата на гражданите. Това се случи по време на посещение председателя на БСП Крум Зарков в Брюксел за срещата на лидерите от социалистическото семейство в Европа преди заседанието на Европейския съвет.

"Милиони европейци изпитват сериозни затруднения да покриват основните си разходи за живот – от жилище и здравеопазване до енергия, храна и транспорт. Това изисква решителни политически действия“, се посочва в документа.

Социалистите очертават цялостен пакет от мерки, насочени към гарантиране на достойни доходи и равен достъп до основни услуги.

Сред основните приоритети в декларацията са:

- по-високи и справедливи заплати, край на неплатените стажове и защита на работещите;

- достъпно здравеопазване и повече инвестиции в публичните системи;

- контрол върху наемите и ограничаване на спекулата с цените на жилищата;

- защита от енергийна бедност и стабилизиране на цените;

- по-достъпен обществен транспорт и устойчиви решения;

- гарантиране на достъпна и качествена храна;

- равен достъп до образование и подкрепа за културата;

- въвеждане на минимални доходи и силна социална защита.

В декларацията ПЕС подчертава, че Европейският съюз трябва да засили публичните инвестиции и социалната защита, за да гарантира достойно качество на живот за всички граждани.

"Достъпният живот не е привилегия, а основно право.“, заявяват европейските социалисти.