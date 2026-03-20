Крум Зарков в Брюксел за срещата на лидерите от социалистическото семейство в Европа преди заседанието на Европейския съвет.
"Милиони европейци изпитват сериозни затруднения да покриват основните си разходи за живот – от жилище и здравеопазване до енергия, храна и транспорт. Това изисква решителни политически действия“, се посочва в документа.
Социалистите очертават цялостен пакет от мерки, насочени към гарантиране на достойни доходи и равен достъп до основни услуги.
Сред основните приоритети в декларацията са:
- по-високи и справедливи заплати, край на неплатените стажове и защита на работещите;
- достъпно здравеопазване и повече инвестиции в публичните системи;
- контрол върху наемите и ограничаване на спекулата с цените на жилищата;
- защита от енергийна бедност и стабилизиране на цените;
- по-достъпен обществен транспорт и устойчиви решения;
- гарантиране на достъпна и качествена храна;
- равен достъп до образование и подкрепа за културата;
- въвеждане на минимални доходи и силна социална защита.
В декларацията ПЕС подчертава, че Европейският съюз трябва да засили публичните инвестиции и социалната защита, за да гарантира достойно качество на живот за всички граждани.
"Достъпният живот не е привилегия, а основно право.“, заявяват европейските социалисти.
