БСП обяви останалите водачи листите си, Зарков оглави тези в София и Бургас
Припомняме, че в края на миналия месец новоизбраният лидер на БСП Крум Зарков заяви, че представителите на партията, които са гласували за промените в Изборния кодекс нямат място в следващия парламент. Сред тях бяха Драгомир Стойнев, Атанас Зафиров и Борислав Гуцанов.
На свое заседание Националният съвет на партията избра останалите водачи на листи с кандидати за народни представители на коалиция "БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" както следва:
Бургас 2 МИР: Крум Зарков
Крум Зарков е магистър по международно право и право на международните организации от Университет Париж 1 "Пантеон - Сорбона“. Притежава диплома от Института по политически науки в Париж.
Професионалният му път включва изследователска и научна дейност в Центъра за изследване и науки в областта на международното публично право на "Пантеон - Сорбона“, както и работа като инспектор - юрист в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност. Народен представител в 44-тото, 45-тото, 46-тото и 47-тото Народно събрание. Министър на правосъдието на Република България в периода август 2022 г. – юни 2023 г. Секретар по правните въпроси на президента на Република България от юни 2023 г. до май 2025 г. Университетски преподавател по право и политически науки.
Варна 3 МИР: д-р Десислав Тасков
Д-р Десислав Тасков е лекар-уролог. Работи в Онкологичната болница във Варна. Народен представител в 44-то и 51-то Народно събрание. Родом е от Варна, женен с две деца.
Велико Търново 4 МИР: Михаил Михалев
Михаил Михалев е областен председател на БСП-Велико Търново. Журналист, пиар и преподавател във Великотърновския университет.
Видин 5 МИР: Боян Балев
Боян Балев е завършил политология и макроикономика в Софийски университет "Св. Климент Охридски", доктор по политология. Има магистърска степен по Национална сигурност и отбрана от Военна академия "Георги Раковски".
Работил е като главен експертен сътрудник в Народното събрание. Дългогодишен експерт в отделите "Избори" и "Организационен" на БСП. Има опит в секторите енергетика и аутсорсинг.
Враца 6 МИР: Иван Георгиев Иванов
Иван Георгиев Иванов е роден във Враца. Завършва "Бизнес администрация" в Международното висше бизнес училище в Ботевград Работил в СД ОТО МВР 9 години и в "Държавен резерв и военновременни запаси" като специалист по Военовремените запаси 10 години. Областен и общински председател на БСП-Враца. Общински съветник.
Монтана 12 МИР: Пламен Младенов
Пламен Младенов е роден в Монтана. Завършил е право в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и журналистика. Работил е като главен редактор на "Държавен вестник" и адвокат. Бил е в администрацията на президента Георги Първанов и на Народното събрание. По-късно развива частен бизнес.
Бивш областен председател на БСП в Монтана и бивш член на НС на БСП.
Пловдив-град 16 МИР: Татяна Дончева
Татяна Дончева завършва право в Софийския университет. Работила е като прокурор в Габрово и в Софийска градска прокуратура. Народен представител в 38-то, 39-то, 40-то и 41-во, 45-то и 46-то Народно събрание. Председател на "Движение 21".
Силистра 20 МИР: Владимир Маринов
Владимир Маринов е завършил Московски държавен институт за международни отношения със специалност "Управление".
Занимава се със земеделие и туризъм. Работил като общински съветник в община Родопи, зам.-областен управител на Пловдив, зам.-кмет на община Родопи, народен представител в 46-о и 47-о Народнот събрание. Понастоящем е председател на Общински съвет Родопи. Заместник-председател е на ПП АБВ. Владее руски, английски и испански езици.
Търговище 28 МИР: Гергана Алексова
Гергана Алексова е магистър е по "Право на Европейския съюз“ и "Журналистика“ от Софийския университет "Св. Климент Охридски“, както и по "Икономика и финанси“ от Стопанския факултет на университета.
Работила е като заместник-министър на труда и социалната политика. Била е заместник-генерален директор на Национална компания "Железопътна инфраструктура“, където участва в управлението на ключови инфраструктурни проекти и европейски транспортни политики, както и заместник-председател на Управителния съвет на европейския транспортен коридор "Ориент – Източно Средиземноморие“.
Хасково 29 МИР: Ленко Петканин
Ленко Петканин е бакалавър от Университет за национално и световно стопанство със специалност "Финанси", магистър от Универститета по блиблиотекознаение и информационни технологии и доктор от Института по философия и социология при Българска академия на науките. Преминал е успешно редица курсове на "Europe Open Source", FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, Европейски колеж по икономика и управление.
В Българската социалиститеческа партия е заемал позициите зам.-председател на Младежкото обединение, председател на МО в БСП-София, зам.-председател, председател на БСП – Сердика. Член на Националния съвет на БСП.
Припомняме, че на свое заседание на 21 февруари Националният съвет на БСП избра следните водачи:
Благоевград 1 МИР: Гергана Орманлиева
Габрово 7 МИР: Николай Цонков
Добрич 8 МИР: Сияна Фудулова
Кърджали 9 МИР: Милко Багдасаров
Кюстендил 10 МИР: Иван Ибришимов
Ловеч 11 МИР: Николай Бериевски
Пазарджик 13 МИР: Петя Цанкова
Перник 14 МИР: Иво Серафимов Ангелов
Плевен 15 МИР: Илиян Йончев
Пловдив-област 17 МИР: Атанас Телчаров
Разград 18 МИР: Николай Пенчев
Русе 19 МИР: Деница Иванова
Сливен 21 МИР: Соня Келеведжиева
Смолян 22 МИР: Севдалин Хъшинов
София 23 МИР: Габриел Вълков
София 24 МИР: Крум Зарков
София 25 МИР: Атанас Атанасов
София-област 26 МИР: Владимир Георгиев
Стара загора 27 МИР: Иван Кръстев
Шумен 30 МИР: Валери Жаблянов
Ямбол 31 МИР: Красимир Йорданов
