Процесите на консолидация в лявото пространство, започнали през втората половина на 2024 г., са необратими. Те ще продължат да се задълбочават и развиват. Това се казва в декларация на Коалиционния съвет на БСП - Обединена левица."За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България.Какво направихме: защитихме социалните придобивки на стотици хиляди българи, провеждахме устойчива политика за повишаване на доходите на всички социални групи, размразихме всички важни инфраструктурни проекти, забавени с години, касаещи републиканската пътна мрежа и ВиК сектора, започнахме решаването на проблемите с водоснабдяването в населени места в цялата страната и особено в Плевен", пише в декларацията."Какво не допуснахме: 10 годишно споразумение с Украйна, продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Украйна, изпращането на български военен контингент в Украйна. Ако правителството не беше подало оставка, БСП - ОЛ категорично нямаше да позволи гласуването на банкови гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за Украйна.По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес", добавят от Коалицията."Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни.Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОЛ, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори.В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога", подчертават от БСП - ОЛ.