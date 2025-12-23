ЗАРЕЖДАНЕ...
БСП - ОЛ си дава положителна оценка за участието си в управлението
©
"За 11 месеца в управлението успяхме да постигнем много, допуснахме обаче и грешки. Не обяснихме ясно своите постижения, но и сериозните препятствия, които се наложи да преодоляваме в името на България.
Какво направихме: защитихме социалните придобивки на стотици хиляди българи, провеждахме устойчива политика за повишаване на доходите на всички социални групи, размразихме всички важни инфраструктурни проекти, забавени с години, касаещи републиканската пътна мрежа и ВиК сектора, започнахме решаването на проблемите с водоснабдяването в населени места в цялата страната и особено в Плевен", пише в декларацията.
"Какво не допуснахме: 10 годишно споразумение с Украйна, продажбата на реакторите на АЕЦ "Белене" на Украйна, изпращането на български военен контингент в Украйна. Ако правителството не беше подало оставка, БСП - ОЛ категорично нямаше да позволи гласуването на банкови гаранции в размер на 1,2 млрд. евро за Украйна.
По време на цялото си участие в съвместното управление, ние от левицата, показахме, че темата за Украйна е червена линия и страната ни трябва да защитава на първо място националния си интерес", добавят от Коалицията.
"Отчитайки всичко това, Коалиция БСП - ОЛ дава положителна оценка на участието на представителите си в управлението. Отчитаме негативното влияние, което то оказа върху левицата и партиите в нея, но към онзи момент нямахме право на друг избор, с оглед тежкото състояние, в което се намираше страната ни.
Обединяваме се за продължаване на съвместната ни работа в рамките на Коалиция БСП - ОЛ, особено с оглед на предстоящите поредни предсрочни парламентарни избори.
В този момент, в който ни предстои битка с нашите разнородни опоненти, трябва да сме по-обединени и задружни от всякога", подчертават от БСП - ОЛ.
Още по темата
/
Запрянов и Крозето подписаха споразумение за изграждане на съвместни съоръжения на територията на "Кабиле"
13:25
Променя се утвърденият максимален размер на ангажиментите за разходи по бюджета на МВР за 2025 година
10.12
Още от категорията
/
Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
16:01
Франсоа Декостер, председател на "Обнови Европа": Това, което се случи във Варна не е само местно събитие, а засяга цяла Европа!
13:25
Д-р Бисер Митев: Системата с договори с НЗОК, по определени пътеки, направи невъзможно онкологичните центрове да се самоиздържат
11:57
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.