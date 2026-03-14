На 15 март (неделя), от 12.00 ч., в зала 6 на НДК, Националният предизборен щаб на БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА свиква Национално съвещание. На него ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители от левицата за предстоящите парламентарни избори на 19 април.В съвещанието ще вземат участие и представители на ръководството на БСП и на коалиционните ѝ партньори от БСП – ОЛ на национално, областно и общинско ниво, кметове и зам.-кметове, общински съветници, членове и симпатизанти на партиите от коалицията.