БСП-ОЛ: Съединението ни направи силни. И днес ни е нужно повече отвсякога

© Днес, 6 септември, България чества едно от най-славните си исторически дела – Съединението на Княжество България с Източна Румелия. На този ден през 1885 година нашият народ, въпреки международния натиск, въпреки страховете и колебанията на Великите сили, въпреки собствените си вътрешни различия, показва решителност и характер и ясно заявява пред света, че националният идеал е по-силен от всяка външна воля. Това ишат в поздрава си по повод 6-ти септември от БСП-ОЛ.



Ето как продължава поздрава към бългаирите:



Съединението е изключителен пример за това как политическата далновидност, смелостта на българските офицери и войници, подкрепата на народа и обединението на прогресивните сили водят до историческа победа. Това е урок, че когато българите действаме заедно, когато поставяме интересите на Отечеството над личните и партийните, успяваме.



Днес, 140 години по-късно, духът на Съединението е нужен повече от всякога. Съединението днес означава социална справедливост – никой българин не трябва да бъде изоставен. Означава икономическо развитие – регионите трябва да имат шанс за просперитет, а младите – за бъдеще тук, в родината. Означава суверенитет – решенията за България трябва да се вземат в интерес на българските граждани, а не под диктовка отвън. Означава демокрация – честна политика, върховенство на закона и отчетност на властта пред народа.



Поклон пред паметта на героите на Съединението! Да бъдем достойни техни наследници и да продължим тяхното дело – със смелост, разум и обич към Родината.



Честит празник!