ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БСП: Нужни са стимули за младите лекари в районите с недостиг, но трябва да стигнем докрай
"В програмните си документи през годините БСП многократно е предлагала болниците в планинските и труднодостъпните райони да получат статут на "защитено лечебно заведение“, за да не бъдат закривани и да се гарантира медицинска грижа за хората там. Социалистите настояват за регионализация на здравната мрежа, така че във всяка община да има минимален пакет здравни услуги. Подчертаваме и необходимостта от целеви стипендии и финансови стимули за младите лекари и медицински сестри, които да поемат работа в районите с най-голям недостиг, както и от по-добро заплащане и условия на труд в държавните и общинските болници, за да се задържат кадрите в системата", съобщават от партията.
И допълват: "Днес тези идеи започват да се превръщат в реалност. Министерският съвет прие Национална стратегия за подобряване на достъпа до първичната медицинска помощ, която предвижда стимули за лекари да работят в отдалечени райони – стипендии, осигурено жилище, подкрепа за семейството, допълнително заплащане и нови стандарти на възнаграждение. Въвежда се единна информационна система за справедливо разпределение на ресурсите и социални консултативни звена за уязвими групи".
БСП приветства тази стъпка, но подчертава, че процесът трябва да продължи, докато във всяка община има достъп до личен лекар, аптека и спешна помощ. Българските граждани са равни в задължението си да плащат здравни осигуровки – и трябва да бъдат равни в правото си на качествено лечение.
"Само чрез последователна държавна политика и реални стимули можем да преодолеем кадровия дефицит, да върнем младите специалисти в системата и да осигурим достъпна и качествена здравна грижа за всеки – независимо къде живее".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
ПСС отчита: Повече туристи и ръст на акциите в планините през лятото
08:40 / 08.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: