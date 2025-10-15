ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП: Нова политическа криза би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента
В конкретната политическа ситуация поставяме на първо място финансовата и социалната стабилност на държавата и българите. Категоричната ни позиция е, че нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента, заявяват в позиция от БСП, разпространена от пресцентъра на партията.
От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес.
Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това.
Реконструкция на правителството, блокиране на Народното сьбрание, нови избори - това са алтернативи.
По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна.
На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път.
След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори.
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
14:37 / 13.10.2025
