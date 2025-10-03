БСК против идеята здравни права да се възстановяват след изплащане на забавените вноски само за три години назад

© Във връзка с изготвения Общ ЗИД на Закона за лечебните заведения от 30 юли 2025 г., БСК поддържа изцяло аргументите в становището си, представено за първото разглеждане на обсъжданите законопроекти, като изразява принципно несъгласие с философията на използвания подход. Камарата подкрепя аргументите, изложени подробно в писмените становища на Асоциацията на университетските болници и Сдружението на общинските болници, членуващи в БСК. По тези БСК причини не подкрепя нито един от представените варианти в общия законопроект.



В становището на БСК се казва: "За наша изненада, данните, оповестени от единия от вносителите по време на заседанието на работната група, не бяха предоставени на нейните членове, за да могат да бъдат експертно коментирани. Вместо това, бяха публично оповестени в интернет пространството: https://zdrave.promeni.bg/. На цитирания електронен адрес са публикувани данни за средни брутни възнаграждения за 4 от общо 13 групи медицинския персонал. […] По неясни за нас причини, информацията на https://zdrave.promeni.bg/ не борави с данни за основни работни заплати, а с такива за средни брутни заплати. По този начин манипулативно се представят данни за това каква сума би била нужна по прилагане на единия от законопроектите, регламентиращ размера на основната работна заплата като процент от брутната средна заплата. Представената информация не може да служи за обективно прогнозиране на разходите, които лечебните заведения биха имали при приемане на подобна регламентация, доколкото сравнява индивидуална основна работна заплата със средна брутна работна заплата, само за част от персонала. Не трябва да се забравя, че работодателите имат задължение за заплащане на работни заплати на целия персонал. Би следвало да се съпоставят размерите единствено между основните работни заплати. […] В допълнение, ще изпаднем в абсурдната ситуация, при която със закон се определя размера на основната работна заплата за част от персонала, а за останалата част, работодателят и работникът имат свобода да се договорят, в рамките на останалия разполагаем бюджет за работни заплати, ако има такъв.“



Законопроект за изменение на Закона за здравето, внесен от н. п. Лъчезар Иванов и група народни представители на 17.09.2025 г., предвижда да се отменят в Закона за здравето разпоредбите, свързани с продажбата и употребата на диазотен оксид (райски газ) и съответните административнонаказателни разпоредби, и да се създаде нов престъпен състав в Наказателния кодекс, предвид значителната обществена опасност на тези деяния. Макар законопроектът да не засяга пряко интересите на работодателите, Българската стопанска камара подкрепя целите за прецизиране на правния режим и засилване на контрола върху употребата на диазотен оксид (райски газ), както и насочването на употребата и разпространението на райски газ към по-строг наказателноправен режим в името на общественото здраве и сигурност. Същевременно, БСК обръща внимание, че преминаването към наказателноправна отговорност без задълбочен анализ и оценка на въздействието по отношение на непълнолетните може да доведе до сериозни и непредвидени социални последици. Следва да се изследва дали мярката няма да доведе до масово образуване на наказателни производства срещу подрастващи.



БСК принципно подкрепя проекта на ЗИД на Закона здравното осигуряване, внесен от Министерски съвет, на 15.09.2025 г., тъй като голяма част от предложенията по законопроекта са конструктивни и наложителни, целят цялостно подобряване на системата на здравеопазване в страната. БСК оценява като позитивно въвеждането на количествени и качествени показатели за оценка на медицинската помощ. Същевременно, камарата изразява несъгласие с предложените в §7 нови контролни правомощия за НЗОК/РЗОК да проверява документацията по трудовите и осигурителните правоотношения на работещи в лечебни заведения за болнична помощ. "Основната компетентност на служителите на НЗОК/РЗОК е свързана с медицински и здравни въпроси. Те не разполагат с необходимата квалификация и експертиза по трудовоправни и осигурителни отношения. Предоставянето на НЗОК на правомощия за проверка на трудови и осигурителни документи води до намеса в чужди компетенции. В България вече съществуват институции, чиято основна и единствена функция е контрол върху трудовите и осигурителните правоотношения. Такива са Главната инспекция по труда и Националният осигурителен институт. Предоставянето на същите правомощия на НЗОК води до ненужно дублиране на функции и създава предпоставки за правен хаос и противоречива практика.“, се казва в становището на БСК.



БСК не подкрепя проекта на ЗИД на Закона здравното осигуряване внесен на 25.09.2025 г. от н. пр. Хасан Адемов и група н. пр., предвиждащ за възстановяване на здравни права да се възстановяват здравните вноски само за период от три години назад, вместо както е понастоящем – за период от пет години назад (60 месеца). Според БСК, законопроектът нарушава принципа на справедливост и солидарност в здравноосигурителната система, като създава неоправдано облагодетелстване за нередовните платци за сметка на изрядните граждани и бюджета на НЗОК.



