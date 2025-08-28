ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БСК: Не бива да се допуска голям дял от работещите да остават трайно на минимална заплата
По думите ѝ работодателите не поставят под съмнение размера на минималната заплата, а настояват за повече яснота как се стига до определянето ѝ.
Минчева изтъкна, че ръстът на производителността на труда у нас е под 2%, докато доходите нарастват с двуцифрени стойности. Според нея минималната работна заплата има сериозно бюджетно измерение и все по-често се правят предложения тя да бъде обвързана със средната заплата.
"Когато възнагражденията се определят административно, тежестта за бизнеса не произтича от реалната икономика“, коментира тя в предаването "Преди всички“ по БНР .
Министерството на труда и социалната политика предлага минималната работна заплата от 1 януари да бъде 1213 лева (€620,20).
Минчева отбеляза, че безработицата у нас е на сравнително ниско ниво, а заетостта – висока. Въпреки това трябва да се обърне внимание на групата от хора, които нито учат, нито работят.
"Не бива да допускаме голям дял от работещите да остават трайно на минимална заплата. Пази боже да разчитаме на тях за ръста на икономиката! Изходът от бедността е трудът и образованието. Колкото повече човек инвестира в нови умения, толкова по-бързо може да излезе от капана на ниските доходи“, каза още заместник-председателят на БСК.
Тя призова дискусията да не се ограничава само до размера на минималната заплата, а да се търси баланс в полза на всички страни.
"Държавната намеса в доходите трябва постепенно да се ограничава, а не да се увеличава, както наблюдаваме през последните години“, подчерта Минчева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: