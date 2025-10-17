БНБ ще даде три стипендии за студенти през 2026 г. – сумите са от 383 до 511 евро – вижте условията

© Българската народна банка (БНБ) отпуска следните стипендии през 2026 година:



• две стипендии в размер на 750 лв. (383.47 евро) месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър";



• една стипендия в размер на 1000 лв. (511.29 евро) месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен "доктор".



Стипендиите се отпускат за период от девет месеца.



Документите на кандидатите се подават в срок до 15 декември 2025 г. включително. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.



Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 530 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 45.