БНБ с важна новина за лихвения процент
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 23:02Коментари (0)35
Основният лихвен процент ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка, като няма да претърпи изменение и запазва нивото си от август.

Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

