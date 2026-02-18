ЗАРЕЖДАНЕ...
БНБ с обобщение за данните на икономиката – фирми и домакинства
Основните акценти от публикацията са:
• През третото тримесечие на 2025 г. годишният растеж на икономическата активност възлезе на 3.0% според сезонно неизгладените данни на НСИ (спрямо 3.5% през предходното тримесечие). Частното потребление се повиши с високи темпове, докато отрицателният принос на нетния износ се разшири, а при потреблението на правителството бе отчетено забавяне на годишния растеж.
• Условията на пазара на труда останаха затегнати през третото тримесечие на 2025 г. Заетостта се повиши с 2.3% на годишна база, но въпреки силното търсене на труд през периода, годишният растеж на компенсацията на един нает се забави до 4.3% в реално изражение.
• Краткосрочните индикатори дават разнопосочни сигнали за икономическата активност на фирмите и домакинствата през четвъртото тримесечие на 2025 г. Като цяло те сигнализират за запазване на водещата роля на частното потребление за верижния растеж на реалния БВП, който се очаква да остане близo до този от предходното тримесечие.
• През третото тримесечие на 2025 г. се наблюдаваше възходяща динамика на цените по веригата на предлагане, която обаче се пренесе в ограничена степен върху отчетения растеж на хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). Годишната инфлация, измерена чрез ХИПЦ, възлезе на 3.5% през декември 2025 г. спрямо 2.1% в края на 2024 г., като ускорението се определяше главно от групите на услугите и на храните, както и от свиващия се отрицателен принос на групата на енергийните продукти. Определящи фактори за ускоряването на инфлацията бяха нарастващите разходи за труд на единица продукция и силното частно потребление, които позволиха на фирмите да пренесат по-високите производствени разходи към крайните потребители.
Изданието "Икономически преглед“ (брой 4/2025 г.) е публикувано на интернет страницата на БНБ.
