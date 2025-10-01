БНБ с информация за работата на Централния кредитен регистър

© Във връзка с публикации в електронни медии Българската народна банка (БНБ) информира за следното:



Съгласно чл. 10, ал. 2 от Наредба № 22 на (БНБ) за Централния кредитен регистър (ЦКР) е предоставена нормативна възможност на отчетните единици (банки, финансови институции и др.) да подават данни към регистъра в срок от 0 до 5 работни дни от датата на сключване на нов договор или при изменение на вече сключен договор за кредит, в т.ч. предоговорени кредити.



В ЦКР е създадена техническа възможност в рамките на един работен ден да се подават многократно пакети с входни данни. Това се осъществява съобразно вътрешните ред и процедури, внедрените информационни системи в отчетните единици, обслужващи процеса по кредитиране, динамиката в кредитните портфейли, броя и размера на териториалните им структури и др. Следва да се отбележи, че в ЦКР данни подават различни по своя характер и обем дейност отчетни единици (банки, финансови институции, платежни институции, дружества за електронни пари и доставчици на услуги за колективно финансиране), като най-големите кредитни портфейли надхвърлят 480 хил. броя при финансовите институции, а при банките са над 1 млн. броя кредити.



Ежемесечно в ЦКР се отчитат над 7.3 млн. кредити, подавани от над 260 отчетни единици. БНБ предвижда да бъдат съкратени сроковете за подаване на данни към регистъра по чл. 10, ал. 2 от Наредба № 22 за ЦКР след провеждане на обществено обсъждане със заинтересованите страни.



С оглед повишаване качеството на информацията, ЦКР предоставя възможност на отчетните единици да получават информация за броя на извършените проверки в регистъра и за броя на отчетните единици, направили проверките за определен период за кредитната задлъжнялост на физическо или на юридическо лице, което е или желае да стане страна по правоотношение с тях във връзка с получаване на кредит. Извършването на множество проверки за дадено физическо или юридическо лице, предшестващи отпускането на кредит, се визуализира в информационната система на ЦКР и може да бъде индикация, че лицето кандидатства за кредит пред няколко институции едновременно.



БНБ е подготвила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за ЦКР, в която се предвижда да се регламентира подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт в случаи на оспорени по съдебен ред данни за клиент, които се съдържат за него в регистъра. При наличие на основание отчетните единици извършват при необходимост корекции в ЦКР в съответствие с влязлото в сила съдебно решение или административен акт. Добавянето на тези разпоредби ще доведе до по-голяма прозрачност и детайлност в получаваната информация от регистъра, което ще допринесе и за извършването на по-прецизна оценка на кредитоспособността на лицата, както и избягване на практики за безотговорно кредитиране и свръхзадлъжнялост.



Следва да се има предвид, че съгласно чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 22 за ЦКР, отчетните единици носят отговорност за верността, пълнотата и своевременното подаване на информацията съобразно предвидените в Наредбата ред и обхват, както и за спазване на изискванията за защита на личните данни. Подаваната от отчетните единици информация в регистъра следва да съответства на данните, поддържани в информационните им системи.