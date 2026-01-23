Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение от 26 януари сребърна колекционерска монета на тема "125 години електрически трамвай в България“, съобщават от централната банка на страницата си в интернет.С присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2026 г. БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро, припомня БТА.Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност трябва да е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение. Този вид монети трябва да се различава съществено от разменните монети и по поне два от три параметъра - цвят, диаметър и тегло.Това е първата колекционерска монета, която БНБ емитира след приемането на еврото. Монетната програма на БНБ за тази година предвижда емитиране на още четири колекционерски монети, както и на една възпоменателна монета от 2 евро, показва справка в сайта на БНБ.Цената на монетата "125 години електрически трамвай в България“ при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Тя е с номинал от 10 евро.Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ и на четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев“ 10.Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на сребърната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, обясняват от БНБ.До края на работния ден на 26 януари новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк“, "Първа инвестиционна банка“, "Тексим Банк“, "Токуда Банк“ и "Централна кооперативна банка“ за продажба в техните офиси и клонове, както и на "Монетен двор“ ЕАД.