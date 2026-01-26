ЗАРЕЖДАНЕ...
БНБ пуска в обращение първата сребърна колекционерска монета в евро
На лицевата страна на монетата: в центъра – изображение на стара градска лампа; вляво – емблемата на БНБ с годината "1879“ върху лентата, под нея – годината на емисията "2026“; вдясно – номиналната стойност "10 ЕВРО“ на два реда. Околовръст – надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.
На обратната страна на монетата: изображение на първия трамвай с надписи – над него "125 ГОДИНИ“ на два реда, под него годината "1901“ и околовръст – "ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАМВАЙ В БЪЛГАРИЯ“.
Тиражът е 5000 броя, а цената ѝ е 144 евро.
