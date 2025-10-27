Новини
БНБ прие промени, свързани с кредитите – влизат в сила от началото на 2026 година
Автор: Десислава Томева 17:48Коментари (0)0
©
На свое редовно заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър.

Основните изменения и допълнения се изразяват в:

1. Допълване на наредбата във връзка със Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити и с промени в чл. 56 от Закона за кредитните институции, като към лицата, подаващи и получаващи информация от Централния кредитен регистър (ЦКР) са включени купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити;

2. Промяна на срока за подаване на текущи данни в ЦКР "от 0 до 5 работни дни“ на "от 0 до 2 работни дни“, с оглед повишаване ефективността и контрола на кредитния процес и извършване на по-прецизна оценка на кредитоспособността на кредитополучателите;

3. Регламентиране на подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт, в случаи на оспорени по съдебен или административен ред данни за клиент, които се съдържат за него в регистъра, в това число отбелязване на влязло в сила съдебно решение за прогласяване нищожност на кредит и извършване на корекции в ЦКР.

Предвижда се промените по т. 2 да влязат в сила, считано от 1 февруари 2026 г., а промените по т. 3 – считано от 1 януари 2026 г. с цел осигуряване на техническа възможност.






