ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БНБ прие промени, свързани с кредитите – влизат в сила от началото на 2026 година
Основните изменения и допълнения се изразяват в:
1. Допълване на наредбата във връзка със Закона за лицата, обслужващи кредити, и купувачите на кредити и с промени в чл. 56 от Закона за кредитните институции, като към лицата, подаващи и получаващи информация от Централния кредитен регистър (ЦКР) са включени купувачите на кредити и лицата, обслужващи кредити;
2. Промяна на срока за подаване на текущи данни в ЦКР "от 0 до 5 работни дни“ на "от 0 до 2 работни дни“, с оглед повишаване ефективността и контрола на кредитния процес и извършване на по-прецизна оценка на кредитоспособността на кредитополучателите;
3. Регламентиране на подаването на информация в ЦКР за влязло в сила съдебно решение или административен акт, в случаи на оспорени по съдебен или административен ред данни за клиент, които се съдържат за него в регистъра, в това число отбелязване на влязло в сила съдебно решение за прогласяване нищожност на кредит и извършване на корекции в ЦКР.
Предвижда се промените по т. 2 да влязат в сила, считано от 1 февруари 2026 г., а промените по т. 3 – считано от 1 януари 2026 г. с цел осигуряване на техническа възможност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: