БНБ определи размера на буфера за системен риск – важи за всички банки в България
В съответствие с чл. 2, ал. 2 от Наредба № 8 на БНБ буферът за системен риск се прилага на индивидуална и на консолидирана основа. Текущият преглед на рисковете, произтичащи от структурните характеристики на банковия сектор, на вътрешноприсъщите за банковата дейност рискове и на рисковете от влиянието на външната среда показва запазване на дългосрочни макропруденциални и системни рискове в банковия сектор. Оценените рискови фактори остават с потенциал за негативно въздействие върху устойчивостта на банковата система, особено в среда на завишена несигурност от геополитически рискове и търговска фрагментация, което обуславя запазване на натрупания капиталов резерв чрез потвърждаване на нивото и обхвата на буфера за системен риск.
В съответствие с чл. 12, ал. 6 и 7 от Наредба № 8 на БНБ оповестяването на решението се извършва след уведомлението до Европейския съвет за системен риск и компетентните и определените органи на съответните държави членки.
Решението на УС на БНБ е взето при спазване на заложените процедури за макропруденциални инструменти с Европейската централна банка съобразно чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции.
Разделът за буфера за системен риск на интернет страницата на БНБ е актуализиран съгласно взетото решение.
