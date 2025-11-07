Новини
БНБ каза кога започва продажбата на стартовите комплекти с евромонети – вижте как изглеждат
Автор: Десислава Томева 19:24Коментари (0)91
©
Българската народна банка, в изпълнение на дейностите си по информиране и публичност във връзка с въвеждането на еврото в Република България, подготви информационни видеоматериали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна на евромонетите с българска национална страна, които ще бъдат в обращение от 1 януари 2026 г.

Продажбата на стартовите комплекти с евромонетите с българска национална страна ще започне на 1 декември 2025 г., като:

- БНБ ще продава стартови комплекти само на физически лица;

- "Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица;

- банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица.

Цената на стартови комплект е:

- 20 лева за физически лица;

- 200 лева за юридически лица.

Подробна информация за стартовите комплекти (съдържание, условия и ред) се съдържа в Наредба № 46 от 31 юли 2025 г. за първоначално зареждане и подзареждане с евробанкноти, евромонети и стартови комплекти с евромонети.

В допълнение Българската народна банка организира обучения относно разпознаването на евробанкноти и евромонети по стандартите на Европейската централна банка за представители на Асоциацията на банките в България, "Български пощи“ ЕАД, Сдружението за модерна търговия и Националното сдружение на общините в Република България. Обученията са насочени за служители с потенциал да бъдат обучители, които впоследствие да отговарят за обучението на останалите служители в съответната организация.

За запознаване на широката общественост с формата и дизайна на българските евромонети може да използвате кратък видеоклип от следния линк.

Относно разпознаването на българските евромонети при обучението на служители може да се използват визуализациите на изображенията и техническите им характеристики, публикувани на следния линк.

