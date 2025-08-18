Новини
Общество
БНБ: Стартовите комплекти с българските евромонети за гражданите ще са достъпни от декември
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:58
©
Във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г. от 1 декември тази годинна търговските банки и пощенските клонове ще започнат продажба на стартови комплекти с новите евромонети, на които едната страна ще бъде с български символи и надписи. Те ще са достъпни за гражданите един месец преди въвеждането на еврото като национална валута, като идеята е хората да се запознаят по-отрано с тях.

От началото на ноември БНБ ще започне да зарежда банките и пощенските клонове с новата валута, която ще смени левовете от 1 януари. В продължение на шест месеца обмяната в банковите и пощенските клонове ще бъде безплатна.

През август БНБ започва и сеченето на българските евромонети, а след година ще започне и печатането на евробанкноти, като в началото нужните количества ще бъдат предоставени от Европейската централна банка.

Стартовите комплекти с българските евромонети за гражданите, които ще са достъпни от началото на декември, ще струват 20 лв. всеки, пише "Сега". В тях ще има монети от различни номинали на еврова равностойност по официалния курс, т.е. 10.23 евро. Те обаче няма да може да се използват като разплащателно средство преди официалното въвеждане на единната европейска валута на 1 януари 2026 г. Същите монети и банкноти не могат да бъдат използвани и в други страни членки на еврозоната преди 1 януари 2026 г.

Предвидено е БНБ да подготви 1 милион такива комплекта за граждани. Вероятно ще има ограничение до колко комплекта може да купи един човек. 

Изображение на Мадарския конник ще има на евромонетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента. Св. Иван Рилски ще е на евромонетата от 1 евро. На монетата от 2 евро е изображението на Паисий Хилендарски.

Подобни стартови комплекти, но на по-висока стойност, са предвидени за закупуване и от фирми и други юридически лица от началото на декември. Те ще струват 200 лв., като броят и стойността на евромонетите в тях отговарят на 102.26 евро според официалния курс. Фирмите ще може да купуват тези комплекти от търговските банки.

Целта на тези комплекти не е толкова да осигури кешови еврови наличности сред хората преди самото въвеждане на еврото, колкото да им даде време да се запознаят с новата валута. Такава практика е имало и в други държави от еврозоната, където масово тези комплекти са купувани от хората и фирмите за размяна като подаръци преди въвеждането на еврото.

В Хърватия например месец преди присъединяването към еврозоната на 1 януари 2023 г., търговските банки започват да продават стартови еврови пакети. За гражданите те са съдържали 33 "хърватски" евромонети на стойност около 13 евро. На всеки пакет е описано какви монети съдържа (т.е. например от 1 евроцент, 2 евроцента, от 20 евроцента и пр.), какъв брой и каква стойност.

