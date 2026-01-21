Във връзка с въвеждането на еврото в Република България Българската народна банка напомня на гражданите как да разпознават истинските евробанкноти и как да реагират при съмнение за фалшификат.Истинските евробанкноти съдържат, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди. Проверката за истинност се извършва чрез метода:• Пипни – банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;• Разгледай – срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;• Наклони – променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.Подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия "Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.• Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива –• Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива –Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.