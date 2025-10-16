ЗАРЕЖДАНЕ...
|БЛС осъди нападението над медици, помагащи на дете в Разлог
Абсолютно недопустимо е докато екипът на Спешна помощ се опитва да изпълни дълга си, срещу него да бъде проявявана агресия. Подобно поведение е недостойно, оскърбително и трябва да бъде наказано с цялата строгост на закона.
Български лекарски съюз адмирира бързите действия на полицията и задържането на тримата нападатели. По случая работи Районната прокуратура.
По данни на МВР от началото на годината до 10 септември случаите на нападения над лекари по време на работа са 75, съобщи БЛС. Данните бяха изнесени по време на провелия се преди дни форум на БЛС посветен на проблема с нестихващата агресия: Медици на прицел. Как се лекува болното доверие?“, част от Националната кампания на БЛС срещу насилието над медици #ПребориГнева.
Съсловната организация категорично се противопоставя срещу всякаква форма на агресия и се ангажира с юридическа защита на всеки лекар, който е подложен на вербална или физическа агресия.
