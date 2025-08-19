ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|БЛС обеща: Скоро ще спрем да чакаме пред кабинетите за профилактични карти за учениците
"Това беше една дълга борба – след като това се върши по електронно, за какво е хартиеният вариант. Да, ще намали административната тежест, но тази помощ не е толкова за общопрактикуващите лекари, а по-скоро Министерството на здравеопазването ще има много по-ясна представа какво се случва в България“, обясни той пред bTV.
На въпрос дали електронната система ще увеличи имунизационното покритие и ще ограничи антиваксърските нагласи, лекарят беше скептичен: "Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация, а с подаване на правилна информация. Проблемът е, че обществото не е достатъчно информирано.“
Официалните данни сочат 94% ваксинационно покритие. Според него част от липсващите 5% се дължат на деца, които не живеят в България, въпреки че формално фигурират в системата.
Очаква се скоро личните профилактични карти на децата също да станат електронни. По думите му това ще облекчи родителите, които досега масово чакат в поликлиниките в началото на септември, за да подготвят документацията за училище. "Имаме уверение, че тези хартиени носители ще отпаднат. Лекарите и училищата ще имат достъп до данните по електронен път“, обясни д-р Брънзалов.
Той припомни, че гражданите вече могат да следят профилактичните си прегледи и имунизации чрез приложението Е-здраве, което позволява и напомняния за задължителните годишни прегледи.
Д-р Брънзалов коментира и друг наболял проблем – потребителската такса от 2,90 лв., която скоро трябва да се начислява и в евро. "Не стига, че тази такса е изгубила функцията си, а сега ще създаде още административни затруднения. В кабинета на лекаря ще се превърнем в магазин за плод и зеленчук – да връщаме стотинки в евро“, каза той.
Според него решението е или таксата да отпадне, или да бъде определена на адекватно ниво, както е в други европейски държави.
Данните на НЗОК показват, че повече от половината от здравноосигурените българи не са преминали задължителните годишни профилактични прегледи. "Причината е липсата на информационна кампания. Много пациенти бъркат профилактичния преглед с този от трудовата медицина, а това са различни неща“, уточни д-р Брънзалов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
12:26 / 17.08.2025
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
08:47 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: