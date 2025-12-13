ЗАРЕЖДАНЕ...
БЛС: При липса на бюджет не може да бъде подписан нов Национален рамков договор
© bTV
Делегатите ще гласуват параметрите, при които ще подпишат Национален рамков договор 2026-2028 г. Националният рамков договор указва условията, медицинските дейности и правилата, при които работят медиците в доболничната и в болничната помощ, информира БТА.
В договора са посочени и обемите, дейностите и цените им, включени в клиничните пътеки. Сега действащият Националния рамков договор за медицинските дейности за 2023-2025 г. беше подписан между БЛС и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) на 1 септември 2023 г.
Още по темата
/
Икономист за бюджета: Реалистичният сценарий е приемането на удължителен закон, който да гарантира контрол върху разходите
12.12
Любослав Костов за депутатите: Не си представям как ще ходят след 2-3 месеца на избори, ако не приемат бюджет
12.12
Доц. Щерьо Ножаров за кабинета в оставка: Ако президентът упражни правото си на вето за трите бюджета, правителството е длъжно да внесе нови проекти
12.12
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
12.12
Васил Пандов: Проектобюджетът на НЗОК е по-лош от предишния, липсват средства за сестри и специализанти
11.12
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
10.12
Още от категорията
/
Лешоядите в болничните коридори: Кой допуска адвокати и застрахователи при пациенти под упойка
13:04
Д-р Нушева: Оставката е победа на гражданското общество, провокирана от несъгласие с начина на управление
12:15
Бивш председател на ДАНС: Бюджетът предизвика катаклизма. Така всички проблеми се струпаха наведнъж и се отприщи тази енергия
11:20
Проф. Милена Стефанова: Президентът Радев се намира в една изключително тежка позиция в момента да реши какво точно иска да прави
12.12
Румен Петков опроверга слух: Не е вярно, че БСП ще се опита да състави кабинет с третия мандат
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.