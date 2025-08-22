ЗАРЕЖДАНЕ...
|БЛС: Лекарите работят с пациенти, изписват лекарства и накрая получават само едно левче
Според д-р Брънзалов сегашните размери – 2,90 лв. за работещи и 1 лев за пенсионери – не изпълняват първоначалната цел на таксата. "Тя трябва да има две функции – да дофинансира лечебните заведения и да ограничава свръхпотреблението на медицински услуги. В сегашния си вид не изпълнява нито една от тях. Представете си лекар, който работи с пациент, изписва му лекарства и накрая получава едно левче – все едно свири на тротоара за дребни монети“, каза той.
Евро и дребни монети в кабинетите – абсурдна ситуация
Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото, Брънзалов предупреди за чисто практическите проблеми: "Представете си – таксата е 51 евроцента. Пациентът дава 20 лева, а лекарят трябва да върне рестото в евро и евроцентове. Това ли е смисълът на лекарската професия – да се занимаваме със зарзаватчийски сметки?“
Решението – обвързване с минималната работна заплата
Като възможен изход той предложи връщане към първоначалната идея таксата да бъде процент от минималната работна заплата. "Тя трябва да е 1% – ако минималната заплата е 960 лева, това прави около 9,60. Така сумата ще се актуализира автоматично и няма да бъде унизителна за труда на лекарите. Готови сме на разговори, за да не се повтарят грешките от миналото, когато тя беше фиксирана в левове“, подчерта д-р Брънзалов.
Той припомни, че значителна част от населението е освободена от такса – деца, хора с хронични заболявания, инвалидност и социални критерии. "Това е социална дейност, но тя е за сметка на лекарския труд. Дори на вратите на кабинетите висят списъци, които никой не чете, а в дигиталната ера това е абсурдно“, добави Брънзалов.
Финансиране и дефицит в здравната каса
По думите му проблемът с потребителската такса се преплита с общия недостиг на средства. "Имаме 400 милиона лева дефицит в Здравната каса още през август. Това означава, че увеличение на заплатите на лекарите в болниците няма да има. Ограничаването чрез лимити също не е решение – пациентите не може да чакат на опашка, защото лимитът е изчерпан“, заяви той пред NOVA.
Като най-ефективна мярка д-р Брънзалов посочи активното участие на пациентите в контрола: "Искаме пациентски контрол. Когато пациентът потвърди извършена медицинска дейност – преглед, изследване, рецепта – тогава системата ще стане по-прозрачна. Това е превенция срещу източването на Здравната каса“. Според него съпротивата срещу мярката идва парадоксално дори от пациентски организации, но лекарите настояват за въвеждането ѝ.
"Не съм за отпадане на потребителската такса. Аз съм за нейното осмисляне и връщане на първоначалните ѝ функции – финансиране и ограничаване на свръхпотреблението. Искаме диалог и рационално решение, а не кабинетите да се превръщат в касови апарати за дребни монети“, завърши д-р Брънзалов.
