|БКПЗ: Необходима е яснота и предвидимост в държавния бюджет за сектор "Земеделие"
Организацията се обръща към Министерството на земеделието и храните с молба за повече прозрачност и конкретика относно разпределението на средствата по бюджета на Държавен фонд "Земеделие“, особено по програмата "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“, която е от ключово значение за сектора.
Експертите на Камарата подчертават, че предвидените средства по тази програма са по-ниски спрямо 2025 г. и поставят въпроса дали това ще се отрази върху финансирането на важни схеми като:
· помощта за борба с черната златка;
· компенсиране на щети от измръзвания и природни бедствия;
· мерките срещу доматен миниращ молец (Tuta absoluta) и почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae);
· както и сертификацията по GLOBALG.A.P.
БКПЗ очаква информация дали в бюджета е предвидено държавното съфинансиране от 200% към средствата от 7,4 млн. евро от европейския кризисен резерв, отпуснати на България на 10 октомври 2025 г.
Камарата изразява и притеснение, че в проекта не са заложени средства по бюджета на МЗХ за извършване на услугата от общ икономически интерес – доставяне на вода за напояване от "Напоителни системи“ ЕАД, съгласно Закона за водите.
"Българските производители на плодове и зеленчуци имат нужда от стабилност и предвидимост. Ние ще продължим да следим внимателно всички процеси в сектора и да работим активно в защита на техните интереси,“ заяви Цветан Цеков, председател на Управителния съвет на БКПЗ.
Камарата подчертава, че продължава активната си работа по всички ключови теми в земеделието, като следи внимателно бюджетната политика, европейските мерки и националните програми в интерес на българските производители.
БКПЗ остава последователен и ангажиран партньор на институциите и бранша в усилията за осигуряване на силен и реалистичен бюджет за сектор "Земеделие“ през 2026 г.
