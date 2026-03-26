Браншова камара "Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ) представи пред Министерския съвет пакет от спешни мерки за ограничаване на негативните ефекти от войната в Близкия изток върху българското земеделие и хранителния сектор.Предложенията бяха обсъдени по време на среща с представители на правителството, на която бе представен и тристепенен механизъм за реакция при кризи, обхващащ основни рискови фактори като енергията, горивата и ликвидността.От БКПЗ предупреждават, че секторът "Плодове и зеленчуци“ вече се намира в изключително уязвимо състояние. Данните показват дългосрочен спад в производството – близо 2,7 пъти при зеленчуците и над 10 пъти при плодовете в сравнение с предходни периоди."Войната в Близкия изток води до рязко повишаване на цените на горивата, природния газ и торовете, което неминуемо ще се отрази върху разходите за производство на храни. Това е пореден сериозен натиск върху българските производители, които вече работят на ръба на оцеляването“, посочват от браншовата организация.От Камарата подчертават, че без навременна намеса съществува реален риск от фалити на стопанства, намаляване на вътрешното производство и допълнителен натиск върху цените за крайните потребители.Сред предложените от БКПЗ краткосрочни мерки са:- въвеждане на данъчна "ваканция“ за субсидиите по Общата селскостопанска политика с цел осигуряване на ликвидност;- временно освобождаване от лихви по кредитите на земеделските производители;- ускорено изплащане на средствата по директните плащания;- мобилизиране на ресурси от Кризисния резерв на ЕС и националния бюджет закомпенсиране на повишените производствени разходи;- създаване на регистър на трайните насаждения за насочване на подкрепата към реалните производители;- увеличаване на бюджета за борба с вредителя "черна златка“;- засилване на контрола върху вноса и произхода на плодовете и зеленчуците.Според БКПЗ създаването на регистър на трайните насаждения ще позволи освобождаване на значителен финансов ресурс и ще гарантира, че подпомагането достига до реално работещите стопанства."Подкрепата трябва да бъде насочена към производителите, които реално осигуряват българската храна. Това е ключово както за стабилността на сектора, така и за продоволствената сигурност на страната“, подчертават от организацията.От Камарата заявяват готовност за активен диалог с институциите и участие в изработването на устойчиви решения за сектора.