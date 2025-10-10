БХК подаде сигнал към Съвета на Европа заради законопроекта на ИТН

© Българският хелзинкски комитет остро осъжда приемането в парламентарната комисия по правни въпроси на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с № 51-554-01-178/07.10.2025 г., внесен от Александър Рашев и група народни представители, както и изразеното намерение да бъде внесен такъв преработен законопроект, но с по-леки наказания. Тази ярко антидемократична законодателна инициатива предвижда налагане на наказания за разпространение на информация относно личния живот на другиго без негово съгласие. Такава е позицията на БХК относно предложението на ИТН за криминализиране на споделянето на лична информация.



Ето какво още заявяват от Комитета:



Макар защитата на личния живот да е основно право, предложената нова норма представлява сериозна заплаха за свободата на изразяване, свободата на медиите и правото на обществен контрол върху лица на публични позиции. Формулировката на текста е прекалено широка, неясна и подлежи на произволно тълкуване, което създава предпоставки за цензура и репресии срещу журналисти, активисти и граждани.



Българската правна рамка предоставя възможности за защита на лицата, чиито личен живот е накърнен чрез обезщетяване на вредите. Въвеждането на по-тежки санкции под формата на наказания за разпространение на вярна информация, включително когато тя засяга обществения интерес, е не само неоправдано, но и неизбежно ще накърни други основни права.



Предложеният текст е в разрез както с Конституцията на Република България, така и с редица международни договори за защитата на правата на човека, по които Република България е страна. Той не отчита баланса между правото на личен живот и свободата на изразяване като не взима предвид обществения интерес, особено когато става дума за лица, заемащи публични длъжности или участващи в обществено значими събития. Приемането му рискува да криминализира журналистически разследвания, граждански сигнали и дори художествени форми на изразяване.



Българският хелзинкски комитет изготви становище по вчера гласувания законопроект. Същевременно сигнализирахме Комисаря по човешки права към Съвета на Европа поради безпрецедентното и крайно засягане на свободата на изразяване.



БХК призова предложението да бъде оттеглено от вносителите си и окончателно изоставено с мотива, че защитата на личния живот не трябва да се превръща в произволен инструмент за потискане на свободата на словото, а парламентът на една демократична държава трябва да е пространство на демокрация и защита на правата на човека, а не инструмент за защита на властта от гражданите.