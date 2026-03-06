Размирният район на Близкия и Средния изток, който не успява да си поеме дъх през последните три години, отново е подпален. Опасната военна ескалация, предизвикана от нова американско-израелска агресия срещу Иран, води до стотици човешки жертви, разруха и страдания в тази страна и нейните съседи в Персийския залив. Този брутален акт бе предприет в драстично противоречие с международното право срещу суверенна държава членка на ООН, под лъжливия претекст, че тя е на ръба на създаване на ядрено оръжие и представлява заплаха за мира и сигурността в региона и света. Така от Българското дипломатическо дружество коментират напрежението в Близкия Изток.В позицията си те критикуват действията на Тръмп и Нетаняху, защото според БДД, лидерите нарушават международното право. Друг обект на критика е и въздържането на Европейския съюз да осъди агресията.БДД определя убийствата на цивилни граждани, най-вече жени и деца, както и нанасянето на поражения на граждански обекти като недопустими за съвременната цивилизация.Българското дипломатическо дружество призовава за преустановяване на военните действия и за заемане на активна позиция в посока избягване на въвличането на България във войната.Публикуваме остатъка от текста без редакторска намеса:Като цели на операцията бяха обявени унищожаването на иранските ядрени и балистични способности и военноморски флот, както и "смяна на режима“ в Техеран, държан отговорен за потушаване със сила на гражданските протести през януари т.г. и потъпкване на правата на човека.Военните действия сложиха изненадващ и внезапен край на провежданите дипломатически преговори между САЩ и Иран с оманско посредничество в Маскат, на чийто последен кръг бе набелязана перспектива за постигане на споразумение и бе огласена договореност за предстояща среща по технически въпроси в Женева. За пореден път дипломацията отстъпи пред силовия подход, а усилията на двата преговарящи екипа и техния посредник – оманския външен министър Ал-Бусайди – претърпяха крах и разочарование.Агресивният акт открои несъстоятелността на миротворческите претенции на американския президент Доналд Тръмп, който се впусна в авантюра с неясен изход, без конкретен повод, без съюзници и правно основание, подстрекаван от търсения от Международния съд за военни престъпления израелски премиер Бенямин Нетаняху.Безсмисленото убийство на иранския върховен лидер и други висши държавници и военни, извършени с нечувана безцеремонност и чувство за безнаказаност, не дават решение на проблемите в желаната от Вашингтон и Тел Авив посока. То придава на този конфликт едно допълнително ново религиозно измерение, чието значение се подценява от Европа, която понася негативи след всяко политическо и икономическо сътресение в Близкия изток и нарушаването на крехкия баланс в региона.Техеран отговаря на атаките така, както предварително бе заявил: с асиметрични удари с ракети и дронове срещу американски бази в региона и израелски цели, както и срещу обекти на съседните арабски страни и дори Турция и Кипър, като по този начин разширява обхвата на конфликта. Друго негово измерение е активирането на иранските съюзници от т.нар. Ос на съпротивата – засега само групировката "Хизбуллах“ в Ливан, срещу която Израел откри втори фронт, но с възможно включване и на други шиитски формирования.Загубата на върховния лидер аятоллах Сеййед Али Хаменеи бе спешно компенсирана с встъпване в длъжност на Временен ръководен съвет, който съгласно Конституцията на Ислямската република пое управлението на страната до избора на нов лидер от Съвета на експертите. Иран разполага с широк спектър от религиозни авторитети, които биха могли да заемат този пост, както и да попълнят всякакви празноти в държавното ръководство. Същевременно извънсистемната опозиция, вътрешна и външна, не разполага със способности да застраши сериозно ислямско-републиканската власт, солидно подкрепяна от Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Предвид очакваните траурни шествия за оплакване на мъчениците, които в шиитската религия носят особен емоционален заряд , и ролята на мощната революционна гвардия, властта в Иран по-скоро ще бъде циментирана, отколкото отслабена.Започналата война в региона нанася още един удар по международния правов ред, затвърждавайки тенденцията към пълно пренебрегване на многостранния подход в международните отношения (мултилатерализъм). Вземайки предвид, от една страна, заканите на американския президент и, от друга страна, непоколебимостта на Иран да навлезе в изтощителен цикъл на съпротива независимо от понасяните щети, се очертава перспектива за продължителна военна кампания. Наред с човешките и материални загуби за регионалните и воюващите страни тази кампания, част от която е и затварянето на Ормузкия проток от страна на Техеран, създава сериозни проблеми за световната икономика – производството, транспорта и износа на нефт, природен газ и други полезни изкопаеми.На този фон поведението на Европейския съюз буди много въпросителни.Европейската тройка Великобритания, Франция и Германия заедно с Европейската служба за външна дейност /ЕСВД/ играеха действена роля в ядрените преговори с Техеран, в т.ч. договарянето през 2015 г. на Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма (СВПД) – едно върхово постижение на световната дипломация, гарантиращо мирния характер на програмата, чието изпълнение за съжаление беше осуетено.Руската война срещу Украйна и снабдяването на Москва с ирански дронове станаха причина за стигматизиране на Иран в европейската външна политика и крайно влошаване на отношенията Брюксел-Техеран. Позитивното в реакцията на европейските страни на сегашната агресия срещу Иран е техният отказ засега да станат преки съучастници в нея поради явното нарушаване на международното право.Същевременно обаче ЕС / с изключение на Испания, както и Швейцария и Норвегия, които не са негови членове/ се въздържа от осъждане на агресията, а заедно с някои от държавите членки се впусна в обвинения срещу "теократичния режим“, без да крие предпочитанията си той да бъде премахнат, и в очебийна проява на двоен стандарт призова единствено Техеран да прекрати атаките срещу своите съседи. Великобритания и Франция изпратиха военни сили в района, които ще се включат в бойните действия с цел защита на своите военни бази и регионалните си съюзници.Българската дипломация в характерен стил от последните години се задоволи с констатация на започнатите от САЩ и Израел военни действия, без дори да се дистанцира от тях, отбелязвайки като източник на безпокойство единствено "деструктивната роля на Иран“.Неубедителните обяснения на правителството по повдигнатия от опозицията въпрос относно наличието на американски военни самолети-цистерни на гражданското летище в София не успя да уталожи съмненията, че те могат да бъдат използвани във военните операции срещу Иран. Продължаващите колебания относно идентифицирането на рисковете за страната, произтичащи от войната, и свикването на Съвета по сигурността издават слабости в процесите на анализиране на ситуацията и вземане на адекватни решения по обезпечаване на нашата национална сигурност във всичките ѝ аспекти, в т.ч. военни, икономически, енергийни, миграционни и др. Евакуацията на българските граждани от региона, на която към момента се отдава приоритет, следва да остане във фокуса на внимание.Същевременно разширяването на военните действия към Кипър, който в момента е и председател на ЕС, и особено към Турция налага заемането на активна позиция в посока избягване на въвличането на България във войната.Българското дипломатическо дружество призовава САЩ и Израел да прекратят незабавно агресията, както и всички воюващи страни да преустановят военните действия и да се насочат към търсене на мирен начин за излизане от кризата.Недопустими за съвременната цивилизация са убийствата на цивилни граждани, най-вече жени и деца, както и нанасянето на поражения на граждански обекти. От непосредствена важност е нормализирането на политическата обстановка и стопанската дейност в региона и възстановяването от нанесените поражения, както и осигуряването на свобода и безопасност на корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, производството и транспорта на енергоносители и други стоки. Уреждането на конфликтните моменти в региона, в т.ч. във връзка с иранската ядрена програма, сигурността и въоръженията, трябва да става по мирен и цивилизован начин, който единствено може да доведе до устойчив резултат. Въпросите на демократичното развитие и спазването на правата на човека следва да бъдат разглеждани и решавани съгласно установените механизми в системата на ООН.