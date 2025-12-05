ЗАРЕЖДАНЕ...
БЧК благодари на хората с големи сърца
©
Мотото на Международния ден на доброволеца тази година е "Навсякъде, за хората“.
Доброволците – сърцето на Българския Червен кръст
Доброволците на БЧК са първи там, където има нужда от подкрепа – при бедствия и аварии, в социални и хуманитарни дейности, в обучения по първа помощ, в здравно образователни инициативи и в подкрепа на уязвимите групи. Тяхната отдаденост и готовност за действие превръщат организацията в надежден партньор на общностите в цялата страна.
Всеки ден доброволците доказват, че солидарността е жива – с усмивка, с помощ в труден момент, с подкрепа, която променя или спасява човешки живот.
Признателност и уважение към хилядите доброволци на БЧК
На този ден Българският Червен кръст изказва своята искрена благодарност към всички доброволци – както към онези, които вече десетилетия подкрепят дейността на организацията, така и към младите хора, които с ентусиазъм и отдаденост продължават традицията на хуманността.
БЧК благодари за:
– смелостта и устойчивостта в трудни моменти;
– времето, което доброволците посвещават на каузи в полза на обществото;
– добротата, която вдъхновява и променя животи.
Международният ден на доброволеца е повод не само за признание, но и за насърчаване на всички, които желаят да станат част от доброволческата общност на БЧК. Доброволчеството не изисква специални умения – достатъчни са желание, сърце и готовност да помогнеш.
Българският Червен кръст остава отдаден на своята мисия да работи за по-хуманно, по-солидарно и устойчиво.
Честит празник на всички, които са част от голямото семейство на Българския Червен кръст.
Още от категорията
/
Парламентарната група на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за разследване на дейността на Джордж и Александър Сорос
14:39
Министерството на културата: Предприети са последователни действия за прекратяване на установените неправомерни практики
12:14
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.