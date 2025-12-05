На 5 декември Българският Червен кръст отбелязва Международния ден на доброволеца – ден, посветен на всички, които влагат своето време, енергия и съпричастност в подкрепа на хората в нужда. Това е празник на хуманността, солидарността и безкористното добротворство, които са в основата на мисията на БЧК.Мотото на Международния ден на доброволеца тази година е "Навсякъде, за хората“.Доброволците на БЧК са първи там, където има нужда от подкрепа – при бедствия и аварии, в социални и хуманитарни дейности, в обучения по първа помощ, в здравно образователни инициативи и в подкрепа на уязвимите групи. Тяхната отдаденост и готовност за действие превръщат организацията в надежден партньор на общностите в цялата страна.Всеки ден доброволците доказват, че солидарността е жива – с усмивка, с помощ в труден момент, с подкрепа, която променя или спасява човешки живот.На този ден Българският Червен кръст изказва своята искрена благодарност към всички доброволци – както към онези, които вече десетилетия подкрепят дейността на организацията, така и към младите хора, които с ентусиазъм и отдаденост продължават традицията на хуманността.– смелостта и устойчивостта в трудни моменти;– времето, което доброволците посвещават на каузи в полза на обществото;– добротата, която вдъхновява и променя животи.Международният ден на доброволеца е повод не само за признание, но и за насърчаване на всички, които желаят да станат част от доброволческата общност на БЧК. Доброволчеството не изисква специални умения – достатъчни са желание, сърце и готовност да помогнеш.Българският Червен кръст остава отдаден на своята мисия да работи за по-хуманно, по-солидарно и устойчиво.Честит празник на всички, които са част от голямото семейство на Българския Червен кръст.