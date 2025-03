БЧК, "Пироов" и НЦТФ набират кръводарители за пострадалите от Кочани, има и дарителска сметка

© Българският Червен кръст, УМБАЛСП "Н.И. Пирогов" и Националният център по трансфузионна хематология започнаха кампания за кръводаряване за пострадалите младежи от Северна Македония при трагичния инцидент в град Кочани.



От днес, от 11:30 ч. до края на седмицата, на паркинга на болница "Пирогов“ ще има палатка на БЧК, където медици от "Пирогов“ и доброволци на БЧК ще посрещат желаещите да дарят кръв за пострадалите младежи. Близките на пострадалите ще получат психосоциална подкрепа при нужда и друго подпомагане, спрямо възникващите потребности на терен.



Информация за пострадалите може да се получи на телефонен номер на Министерство на здравеопазването – (+359) 02 805 03 00.



Българският Червен кръст е в непрекъсната връзка с Червения кръст на Република Северна Македония за проследяване на ситуацията и оказване на незабавно съдействие. Съдействие на граждани на Република Северна Македония може да получат на телефонен номер на Българския Червен кръст - (+359) 02 492 30 40.



Може да дарите средства в подкрепа на семействата на загиналите и пострадалите в инцидента на банковата сметка на Червения кръст на Република Северна Македония:



Red Cross of the Republic of North Macedonian



Komercijalna Banka ad Skopje



Bank Account:30000000000013325730522-11



Swift Code: KOBSMK2X



Iban Code: MK07300701000001228