БАБХ спря пратки с домати, мандарини, сушени смокини и ядки заради открити забранени вещества
Сред отхвърлените пратки са пипер, домати, мандарини и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Сушени смокини са спрени заради охратоксин А, а лешници и шамфъстък – поради наличие на микотоксини. Пратки с млечни продукти, пилешко месо, яйца са върнати след проверка на документацията за произход.
На практика, на границата се проверява дали стоките покриват допустимите в ЕС нива за остатъци и замърсители, дали документите им са изрядни и дали произходът им може да бъде проследен по установения ред.
За отхвърлените пратки са създадени 20 уведомления в RASFF – системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи.
Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като недопуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.
