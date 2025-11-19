По искане на браншовите организации, Българската агенция по безопасност на храните подготвя предложение до Министерския съвет за отлагане на датата на влизане в сила на Тарифата за таксите, събирани от БАБХ.Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г. Предприетите действия са в отговор на отправените от сектора аргументи за необходимост от по-дълъг подготовителен период, който да позволи на операторите в хранително-вкусовата промишленост да се адаптират към предстоящите промени.