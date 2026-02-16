Автобиографичната книга "С грим под душа" се роди от редица прераждания в един живот. Реших, че е хубаво да дам на читателите един ракурс, който да им донесе повече свежест в живота през моя живот. Това каза авторът Любов-Милени внас водещ Ася Александрова."Животът много рядко се променя. Той се подрежда по усещанията, по срещите, по загубите, по тези моменти, които ни карат да разберем, че се променяме, без да сме готови", допълни тя.Според автора през каквото и да минем, то може да бъде разгледано и да му бъде дадена роля, без значение дали сме се разпадали по този път. "Загубите в живота ми са ми дали силата да разбера, че трябва да продължавам напред и че животът е по-голям от страховете ни, той е по-богат на възможност и това, през което сме преминали, трябва да ни дава смисъл“, подчерта Любов-Милени.Тя обясни, че книгата "С грим под душа" е граница между външната ни изява и вътрешното ни състояние. "Често когато съм излизала навън, аз съм била абсолютно подредена, усмихната ведра, никой не е можел да разбере какво се случва вътре в мен. Но когато се прибера в дома си и вляза под душа, свалянето на грима е своеобразно обръщане към вътрешния ми свят", добави авторът.Любов-Милени коментира и историята на своето име. "След като получих някои трусове в живота, много силно беше като изживяване да отида и да пожелая да сменя името си", каза тя.Премиерата на книгата ще се състои утре, 17 февруари, в литературен клуб "Перото“ в НДК от 18.30 часа. Входът е свободен.