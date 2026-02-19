ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от дълговете към КАТ
Магистратите отмениха чл. 147, ал. 9а от Закона за движението по пътищата. Текстът предвиждаше до техническа проверка да не се допускат автомобили, чиито собственици, ползватели или дори лицата, представящи колата в пункта, имат неплатени глоби.
Спорните правила трябваше да влязат в сила на 7 май 2026 г., но след намесата на съда те няма да бъдат прилагани.
Делото бе образувано по жалба на омбудсмана Велислава Делчева. Според правния портал "Лекс“, това е първата спечелена конституционна битка за Делчева в ролята ѝ на обществен защитник.
В решението си Конституционният съд остава верен на своята дългогодишна практика: събирането на държавни вземания не може да става чрез ограничаване на основни конституционни права. Това е поредният законов текст в тази посока, който "пада“ в съда.
През 2021 г. КС отмени временното отнемане на книжка и спирането на коли от движение заради дългове към КАТ, а през 2023 г.: Бе отменена забраната за издаване или връщане на шофьорски книжки при наличие на неплатени санкции.
С настоящото решение съдът потвърждава, че държавата разполага с други законови механизми за принудително събиране на глоби и не може да превръща административните услуги в инструмент за рекет.
