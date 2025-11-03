Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Автоексперт обясни какво трябва да проверим веднага, когато сложим зимните гуми
Автор: ИА Фокус 13:35Коментари (0)70
©
С наближаването на студените дни и старта на традиционната акция "Зима“ на "Пътна полиция" автоекспертът Румен Дунев напомня колко важно е шофьорите да подготвят автомобилите си навреме за зимните условия. Само в първия ден на кампанията са извършени над 18 000 проверки, а според специалиста именно навременната профилактика може да предотврати сериозни повреди и инциденти на пътя.

Смяна на гумите – първата и най-важна стъпка

"Подготовката за зимата е изключително важна. На първо място трябва да се сменят гумите“, подчерта Дунев. Зимните гуми са с по-мек каучук и специална структура, която осигурява по-добро сцепление върху сняг и лед, обясни той пред NOVA.

Съветите на експертите при зимна пътна обстановка

Бившият състезател напомни, че минималната дълбочина на грайфера е 4 мм, но за оптимално сцепление е препоръчително тя да е по-голяма. "След поставянето на гумите задължително трябва да се провери налягането им, което може да се направи и на бензиностанция", каза още Дунев.

Проверка на антифриза, за да не "замръзне“ двигателят

Дунев обърна специално внимание и на охладителната течност. "След лятото често се долива вода при прегряване, което понижава точката на замръзване на антифриза", обясни експертът. Според него течността трябва да издържа на поне 30°C, за да е безопасна за нашите условия. Неправилно съотношение може да доведе до спукани радиатори или блокиране на двигателя – щети, които могат да унищожат мотора", подчерта автоекспертът.

Масла и други течности

"Лятната течност за чистачки замръзва, затова трябва да се изпръска старата и да се налее зимна“, съветва Дунев. Важно е да се провери маслото и спирачната течност. Перото на чистачките също трябва да бъде сменено, тъй като старее под влияние на студ и ултравиолетови лъчи", обясни Румен Дунев.

Осветлението и видимостта – ключови през тъмната част на деня

С настъпването на по-късите дни видимостта става решаваща. Дунев препоръчва всички светлини да работят, а фаровете да са добре регулирани, за да осигуряват максимална видимост и безопасност.

Още по темата: общо новини по темата: 96
02.11.2025 »
01.11.2025 »
01.11.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
31.10.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от София! Мъжът й - бивш боксьор, запалил е къщата й, докато децата са били вътре!
22:34 / 01.11.2025
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
Петър Ганев: В последните години приемането но бюджета се превърна в истински празник на ужаса
12:41 / 01.11.2025
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
10:26 / 01.11.2025
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
Неочакван случай! Мъж, обявен за мъртъв преди години, е открит жив в Пирин
17:10 / 01.11.2025
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
Промени в движението за Архангелова задушница в Кюстендил
08:46 / 01.11.2025
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
16:35 / 01.11.2025
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
16:33 / 01.11.2025
Актуални теми
Поскъпване на хранителните продукти
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
Президентски избори 2026 година
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: