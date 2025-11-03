ЗАРЕЖДАНЕ...
|Автоексперт обясни какво трябва да проверим веднага, когато сложим зимните гуми
Смяна на гумите – първата и най-важна стъпка
"Подготовката за зимата е изключително важна. На първо място трябва да се сменят гумите“, подчерта Дунев. Зимните гуми са с по-мек каучук и специална структура, която осигурява по-добро сцепление върху сняг и лед, обясни той пред NOVA.
Съветите на експертите при зимна пътна обстановка
Бившият състезател напомни, че минималната дълбочина на грайфера е 4 мм, но за оптимално сцепление е препоръчително тя да е по-голяма. "След поставянето на гумите задължително трябва да се провери налягането им, което може да се направи и на бензиностанция", каза още Дунев.
Проверка на антифриза, за да не "замръзне“ двигателят
Дунев обърна специално внимание и на охладителната течност. "След лятото често се долива вода при прегряване, което понижава точката на замръзване на антифриза", обясни експертът. Според него течността трябва да издържа на поне 30°C, за да е безопасна за нашите условия. Неправилно съотношение може да доведе до спукани радиатори или блокиране на двигателя – щети, които могат да унищожат мотора", подчерта автоекспертът.
Масла и други течности
"Лятната течност за чистачки замръзва, затова трябва да се изпръска старата и да се налее зимна“, съветва Дунев. Важно е да се провери маслото и спирачната течност. Перото на чистачките също трябва да бъде сменено, тъй като старее под влияние на студ и ултравиолетови лъчи", обясни Румен Дунев.
Осветлението и видимостта – ключови през тъмната част на деня
С настъпването на по-късите дни видимостта става решаваща. Дунев препоръчва всички светлини да работят, а фаровете да са добре регулирани, за да осигуряват максимална видимост и безопасност.
