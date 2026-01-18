ЗАРЕЖДАНЕ...
Атанасовден е! Зимата си отива
©
Според народните вярвания на Атанасовден не се извършва тежък физически труд, за да се запази здравето през годината.
Според вярванията това са най-студените дни на зимата, но след Атанасовден тя започва да си отива. Ясното небе вещае ранна пролет, снеговалежът се приема като знак за богата година и добър добив на мед, а ако птиците летят ниско, се очаква лошо време. Снежна буря означава дълга зима, докато слънце по обяд е знак за скорошно затопляне.
Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Живко, Живка, Трайка, Таско, Наско, Тана и Наца.
Още от категорията
/
В България започва прилагането на новата терапия с лутеций за хора с тежки онкологични заболявания
17.01
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
17.01
Проф. Радка Аргирова: Новият субвариант на грипа напада не само горните дихателни пътища, но и белите дробове
17.01
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
16.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Това зимно явление поставя капани, бъдете нащрек
22:48 / 17.01.2026
Мая Манолова: България е държавата с най-изкривения пазар
19:58 / 17.01.2026
Лидерът на "Трети март": С две ръце бих гласувал за Радев и ще да...
17:46 / 17.01.2026
МЗ спира износа на няколко вида инсулини и антибиотици
16:54 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:05 / 17.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.