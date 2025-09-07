Атанас Запрянов запозна зам.-генералния секретар на НАТО с приоритетите на българската отбранителна политика

© Министърът на отбраната Атанас Запрянов се срещна днес, 7 септември 2025 г., със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, която е на посещение в България по повод откриването на най-голямото досега многонационално учение за управление при извънредни ситуации "BULGARIA-2025“. То е организирано съвместно от Центъра на НАТО за управление при извънредни ситуации (EADRCC) и МВР и в него участват военни формирования от Българската армия.



На срещата бяха обсъдени въпроси по възпиращия и отбранителен потенциал на Алианса, ситуацията по сигурността в региона на Черно море и Западните Балкани, предизвикателствата свързани с войната в Украйна и други актуални теми от дневния ред на Алианса. Министър Атанас Запрянов запозна заместник-генералния секретар на НАТО с приоритетите направления на отбранителната политика на страната и процеса на модернизация, протичащ във Въоръжените сили. Той потвърди ангажиментите на България към колективната отбрана на Алианса, като подчерта значението на справедливото разпределение на тежестите, инвестициите в отбраната, повишаване на капацитета на отбранителната индустрия и използването на нови технологии и иновации в изграждането на отбранителни способности.



Заместник-генералният секретар на НАТО подчерта, че България е ценен и надежден съюзник в НАТО. Тя изтъкна потенциала за развитие на отбранителната индустрия, който има нашата страна, както и последователните усилия за модернизиране на Българската армия.



Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска и министър Атанас Запрянов посетиха Многонационалната бойна група на НАТО в България. Бойната група е важен елемент от възпиращия и отбранителен потенциал на Източния фланг на Алианса и пример за съюзническа солидарност.