|Атанас Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО
В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на Срещата на върха във Хага през юли 2025 г. Ще бъдат разгледани и редица ключови въпроси от дневния ред на Алианса като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, координираният отговор на хибридните заплахи срещу НАТО.
Министър Запрянов ще вземе участие и в среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (UDCG), инициирана от държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли и министъра на отбраната на ФРГ Борис Писториус. На срещата ще бъдат дискутирани приоритетите за Украйна в контекста на продължаващата подкрепа за страната, съобщават от Министерството на отбраната.
По време на заседанието на Съвет "Външни работи/Отбрана“ ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС, създаване на защита от дронове и ускоряване на процесите на изграждане на отбранителни способности в подкрепа на засилването на отбранителния капацитет на Съюза.
