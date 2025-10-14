Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Атанас Запрянов ще участва в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО
Автор: Емануела Вилизарова 19:05Коментари (0)107
© NOVA NEWS
Министър Атанас Запрянов ще вземе участие в срещата на министрите на отбраната на страните-членки на НАТО и в извънредното заседание на Съвет "Външни работа/Отбрана“ на ЕС, които ще се проведат на 15 октомври в Брюксел.

В рамките на форума ще бъде обсъдено прилагането на най-важните решения, свързани с отбранителния и възпиращ потенциал на НАТО, взети на Срещата на върха във Хага през юли 2025 г. Ще бъдат разгледани и редица ключови въпроси от дневния ред на Алианса като изпълнението на приетите в Хага ангажименти за повишаване на разходите за отбрана, дългосрочната политическа и практическа подкрепа за Украйна, координираният отговор на хибридните заплахи срещу НАТО.

Министър Запрянов ще вземе участие и в среща на Контактната група за предоставяне на отбранителна помощ на Украйна (UDCG), инициирана от държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли и министъра на отбраната на ФРГ Борис Писториус. На срещата ще бъдат дискутирани приоритетите за Украйна в контекста на продължаващата подкрепа за страната, съобщават от Министерството на отбраната.

По време на заседанието на Съвет "Външни работи/Отбрана“ ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС, създаване на защита от дронове и ускоряване на процесите на изграждане на отбранителни способности в подкрепа на засилването на отбранителния капацитет на Съюза.

Още по темата: общо новини по темата: 1150
14.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
13.10.2025 »
предишна страница [ 1/192 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Актуални теми
Разпадането на правителството “Желязков”
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: