Атанас Запрянов и посланикът на Италия обсъдиха стратегическото партньорство в областта на отбраната
Автор: Десислава Томева 18:54
©
Министърът на отбраната Атанас Запрянов и посланикът на Италианската република в България Н. Пр. Марчело Апичела проведоха среща днес, 10 септември, по време на която разгледаха актуални въпроси от двустранния дневен ред в областта на отбраната и сигурността.

В рамките на разговорите беше подчертано отличното военно сътрудничество между двете държави, което непрекъснато се задълбочава с оглед на стратегическото партньорство в сферата. Акцент беше поставен и върху ползотворното взаимодействие за укрепване на евроатлантическото единство и солидарност, както и за засилването на сдържащия и отбранителен потенциал на Алианса, съобщиха от МО, цитирани от "Фокус". В тази връзка министър Запрянов отново изказа благодарност за изключителния принос на Италия като рамкова държава на Многонационалната бойна група на НАТО в България. Двете страни изразиха пълна солидарност с Украйна и нейните легитимни усилия да се противопостави на руската военна агресия и да възстанови своята териториална цялост.

Дискутирани бяха приоритетните проекти за осигуряване на изискванията за военна мобилност и за съвместно изграждане на военни съоръжения във войскови район "Кабиле“ за целите на дейността на Многонационалната бойна група и разширяването на нейния капацитет. Сред основните теми на разговорите бяха още концепцията на НАТО за колективна отбрана, сигурността в региона на Черно море, приоритетните проекти за модернизация на въоръжените сили и възможностите за италианската и българската отбранителни индустрии.

В срещата участваха заместник-министърът на отбраната Аделина Николова и заместник-ръководителят на италианската мисия в София Едоардо Ди Паоло.

