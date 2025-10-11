ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Запрянов: Военната клетва изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното - вярно да служите на Отечеството
"Военната клетва изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното - вярно да служите на Отечеството. Защото Отечеството - това са вашите родители, вашите близки, вашите приятели, нашият народ и свещената ни земя“, каза още министър Запрянов.
Той подчерта, че Българската армия се намира в етап на ускорена модернизация, което ще доведе до много и значителни промени във всички бойни способности – на Сухопътните войски, на Военноморските и Военновъздушните сили, както и в областта на осигуряването.
"Учете се задълбочено. Усвоявайте военната наука, защото тези знания ще бъдат необходими в бъдещата ви дейност като командири“, призова министър Запрянов.
Поздрав към първокурсниците отправи и заместник-началникът на НВУ полковник Георги Крайнов. "Защитата на Родината е дълг, който изисква знания и умения, трудолюбие и себераздаване, смелост и дързост. Очакват ви успехи и разочарования. Очакват ви и сериозни предизвикателства. Мисълта, че изпълнявате своя обет пред род и Родина, ще ви дава сили и в моментите на удовлетворение от постигнатото, и в миговете на колебание.“, каза полковник Крайнов. Той благодари и на родителите на курсантите за гласуваното доверие и оказваната подкрепа.
Над 170 курсанти-първокурсници положиха военна клетва днес. 115 от тях ще се обучават по 9 военни специализации във факултетите "Сигурност и отбрана“ и "Логистика и технологии“ във Велико Търново, а останалите - във факултет "Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен по 7 военни специализации.
