Атанас Запрянов: Военната клетва изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното - вярно да служите на Отечеството

© МС "Благодаря ви, че избрахте военната професия да посветите своя живот във вярна служба на Отечеството“. С тези думи министърът на отбраната Атанас Запрянов се обърна към курсантите-първокурсници от Националния военен университет "Васил Левски“ по време на тържествения ритуал по полагане на военна клетва, който се проведе днес в Шумен. Официалната церемония се състоя в присъствието на министър-председателя Росен Желязков, заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов, висши офицери от Българската армия, народни представители, представители на местната власт, институции и организации.



"Военната клетва изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното - вярно да служите на Отечеството. Защото Отечеството - това са вашите родители, вашите близки, вашите приятели, нашият народ и свещената ни земя“, каза още министър Запрянов.



Той подчерта, че Българската армия се намира в етап на ускорена модернизация, което ще доведе до много и значителни промени във всички бойни способности – на Сухопътните войски, на Военноморските и Военновъздушните сили, както и в областта на осигуряването.



"Учете се задълбочено. Усвоявайте военната наука, защото тези знания ще бъдат необходими в бъдещата ви дейност като командири“, призова министър Запрянов.



Поздрав към първокурсниците отправи и заместник-началникът на НВУ полковник Георги Крайнов. "Защитата на Родината е дълг, който изисква знания и умения, трудолюбие и себераздаване, смелост и дързост. Очакват ви успехи и разочарования. Очакват ви и сериозни предизвикателства. Мисълта, че изпълнявате своя обет пред род и Родина, ще ви дава сили и в моментите на удовлетворение от постигнатото, и в миговете на колебание.“, каза полковник Крайнов. Той благодари и на родителите на курсантите за гласуваното доверие и оказваната подкрепа.



Над 170 курсанти-първокурсници положиха военна клетва днес. 115 от тях ще се обучават по 9 военни специализации във факултетите "Сигурност и отбрана“ и "Логистика и технологии“ във Велико Търново, а останалите - във факултет "Артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационни и информационни системи“ в Шумен по 7 военни специализации.