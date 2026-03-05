Атанас Запрянов по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.
Запрянов каза още, че отбраната трябва да бъде национална кауза.
"Моментът сега е много важен, защото трябва да има евроатлантическо мнозинство, но не само за решенията, които ще вземем за участието си в тази дейност по усилване на Източния фланг на НАТО с наличието на тези самолети. Предстои удължен бюджет, където е много важно механизмът SAFE да бъде включен", каза той.
По негови думи без финансиране по механизма SAFE, цялата модернизация на армията "ще умре".
