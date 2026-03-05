Сподели close
Днес е много важен ден, предстои Съвет за сигурността, който ще разгледа въпросите на войната на САЩ и Израел срещу Иран и темата за присъствието на американските самолети на наша територия. Темата е изключително важна и ни позиционира като членове на НАТО и която трябва да защитаваме, тъй като според мен това присъствие по никакъв начин не застрашава националната ни сигурност и не ни прави участници в тази операция. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов

Запрянов каза още, че отбраната трябва да бъде национална кауза.

"Моментът сега е много важен, защото трябва да има евроатлантическо мнозинство, но не само за решенията, които ще вземем за участието си в тази дейност по усилване на Източния фланг на НАТО с наличието на тези самолети. Предстои удължен бюджет, където е много важно механизмът SAFE да бъде включен", каза той. 

По негови думи без финансиране по механизма SAFE, цялата модернизация на армията "ще умре".