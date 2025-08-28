Новини
Атанас Запрянов: Дронът край Созопол е руски, бил е опасен
Автор: Ваня Кузманова 15:27
© Булфото
Дронът, изплувал на плажа в Созопол, е руски безпилотен летателен апарат "Орлан-10". Това потвърди военният министър Атанас Запрянов в отговор на парламентарен въпрос, зададен му от депутата от ПП-ДБ Явор Божанков.

По думите на министъра дронът не е бил безопасен, затова е взето решение да бъде унищожен.

От своя страна Божанков пита: "Какви задачи е изпълнявал и какво е разузнавал предполагаемият руски дрон "Орлан-10", изхвърлен на плаж край Созопол, и по какви причини е бил унищожен, без да бъде извършено детайлно проучване?".

"Дронът е бил със силно нарушена конструкция, липсващи части, липса на опознавателни знаци и маркировка, наличие на силна степен на обрастване по корпуса и видимите части на вътрешните отсеци – в резултат на продължителен престой в морската вода. В предната и средната му част имало залепваща лента, а по фюзелажа – въжета, закрепени за корпуса. Тези особености не позволяват сигурна класификация на опознатия като "Орлан-10" открит дрон като безопасен, а също и изключване на вероятността за монтирано допълнително оборудване или наличие на допълнително взривно устройство във вътрешните отсеци на корпуса. В практиката на ВМС от последните години, при откриването на останки от безпилотни летателни апарати, е регистриран случай на опасен боеприпас – 82 мм минохвъргачен изстрел, прикрепен към корпуса на летателното средство, заедно с ръчна граната, като механизъм за неизвлекаемост", отговаря министърът.

Запрянов посочва, че Военноморските сили на България не разполагат с информация какви задачи е изпълнявал дронът, но със сигурност могат да потвърдят, че същият е престоял в морска среда поне един месец и най-вероятно е донесен до брега под въздействието на ветровете и морските течения'.

Още по темата: общо новини по темата: 1010
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
