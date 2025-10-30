Атанас Запрянов: Българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5

© По време на днешното заседание на НС, военният министър Атанас Запрянов отрече внушенията, че терминът "възпиране" извежда въоръжените ни сили на директно подчинение на Алианса и могат да бъдат използвани в операции.



"В НАТО обеднените въоръжените сили на се подчинени на командващия на НАТО, а са под национално командване. И българската армия остава под национално командване, докато този парламент не гласува чл.5 и тяхното използване в колективната отбрана", каза той.



"По отношение на удължаването от 3 на 5 години на службата на военнослужещите, които не са упражнили правото си на пенсия. Не става въпрос за едно лице, а за всички категории военнослужещи. Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 броя военнослужещи в следващите две години", заяви военният министър.