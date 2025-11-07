ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Зафиров ще открие кръгла маса, посветена на доброволчеството в България
Събитието цели да събере на едно място представители на граждански организации, институции и активни доброволци, за да бъдат обсъдени нагласите, предизвикателствата и възможностите, свързани с приемането и прилагането на бъдещия Закон за насърчаване на доброволчеството, както и да популяризира идеята за създаването на работеща нормативна рамка, която да насърчава и подкрепя доброволческите инициативи в страната.
В Съвета за развитие на гражданското общество участват 14 неправителствени организации. Това са Фондация "Български център за нестопанско право“, Фондация "Заедно в час“, Сдружение "Български дарителски форум“, Сдружение "Български Хелзински комитет“, Фондация "Работилница за граждански инициативи“, Сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България“, Фондация "Антикорупционен фонд“, Българска фондация биоразнообразие, Сдружение "Национален младежки форум“, Сдружение "Форум гражданско участие“, Фондация "Български фонд за жените“, Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност“, фондация "Карин дом“, Фондация "За нашите деца“.
