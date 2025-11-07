Новини
Атанас Зафиров ще открие кръгла маса, посветена на доброволчеството в България
Автор: Емануела Вилизарова 15:07
© Булфото
Вицепремиерът Атанас Зафиров ще открие кръгла маса на тема: "Доброволчеството в България – може ли държавата да подкрепи доброволците в България?“. Кръглата маса ще се състои на 10 ноември от 9:30 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет, съобщиха от институцията. Инициативата за провеждането е на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), чиито председател е вицепремиерът Зафиров.

Събитието цели да събере на едно място представители на граждански организации, институции и активни доброволци, за да бъдат обсъдени нагласите, предизвикателствата и възможностите, свързани с приемането и прилагането на бъдещия Закон за насърчаване на доброволчеството, както и да популяризира идеята за създаването на работеща нормативна рамка, която да насърчава и подкрепя доброволческите инициативи в страната.

В Съвета за развитие на гражданското общество участват 14 неправителствени организации. Това са Фондация "Български център за нестопанско право“, Фондация "Заедно в час“, Сдружение "Български дарителски форум“, Сдружение "Български Хелзински комитет“, Фондация "Работилница за граждански инициативи“, Сдружение "Асоциация на европейските журналисти - България“, Фондация "Антикорупционен фонд“, Българска фондация биоразнообразие, Сдружение "Национален младежки форум“, Сдружение "Форум гражданско участие“, Фондация "Български фонд за жените“, Сдружение "Център за междуетнически диалог и толерантност“, фондация "Карин дом“, Фондация "За нашите деца“.

Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
