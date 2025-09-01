Атанас Зафиров от Китай: Отношенията ни с ККП имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този диалог

© БСП В рамките на официална визита в Китай делегация, водена от председателя на Националния съвет на БСП и на коалиция "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Атанас Зафиров, проведе срещи с представители на местните и партийни власти в провинция Шандун.



Заедно с него в делегацията са заместник-председателят на БСП Калоян Паргов, заместник-председателят на БСП и министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, кметът на Пещера и член на Изпълнителното бюро на левицата Йордан Младенов, председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова, както и членът на Изпълнителното бюро на БСП и заместник-министър на земеделието Стефан Бурджев.



Сред домакините бяха г-н Лин У – секретар на партийния комитет на провинция Шандун и председател на Постоянния комитет на Събранието на народните представители на провинцията, г-н Сон Джюндзй – заместник-председател на провинция Шандун, г-н Ли Дзинфу – заместник-директор на Международния департамент "Евроазия“ на Централния комитет на ККП, г-н Джан Дзотин – заместник-генерален секретар на партийния комитет на провинцията, г-жа Чен Байуей – началник на Службата за външни работи и председател на Асоциацията за приятелство с чужди държави на провинция Шандун, г-жа Уан Лей – директор на Дирекцията на търговията, и г-н Джан Хонпу – заместник-директор на дирекцията на земеделието и селските райони.



"Благодаря за топлото посрещане. Впечатлен съм от мащабите на развитие, които виждаме в Шандун – това е ясен резултат от последователна държавна политика“, заяви Атанас Зафиров по време на срещата.



Той припомни, че България и Китай поддържат дипломатически отношения вече 75 години, като България е сред първите държави в света, признала КНР още през 1949 г.



"Отношенията между нашата партия – Българската социалистическа партия – и ККП също имат над 75-годишна история. Ние високо ценим този устойчив и уважителен диалог“, подчерта председателят на БСП.



Атанас Зафиров акцентира върху впечатляващите резултати, постигнати от Китай под ръководството на ККП – от преодоляване на бедността и прилагането на социални политики, до изграждането на мащабна инфраструктура, модерно земеделие и развитие на високите технологии.



"Огромният опит на ККП в развитието на Китай е безценен. В БСП споделяме сходни цели – преодоляване на бедността, защита на социалната справедливост, инвестиции в инфраструктура и технологичен напредък“, допълни той.



Беше отбелязано, че Шандун е една от трите най-развити икономически провинции в Китай, с население от над 100 милиона души и сериозен принос за общия икономически растеж на страната.



Делегацията посети и централата на инфраструктурната компания Shandon Hi Speed, специализирана в изграждането на магистрали, мостове, многоетажни скоростни пътища и жп линии. До този момент компанията е изградила над 10 000 км магистрали и скоростни пътища, от които над 1 500 км в чужбина. Shandon Hi Speed е в топ 500 на световната класация на инфраструктурни компании. От ръководството ѝ беше заявен ясен интерес към реализиране на проекти и в България, подобно на вече реализирани обекти в Сърбия и Босна и Херцеговина.



Заместник-председателят на БСП Калоян Паргов заяви, че има още много какво да се желае по отношение на задълбочаването на връзките между България и Китай. Той посочи, че макар България да е сред първите страни, присъединили се към инициативата "Един пояс, един път“, в момента изостава в реализацията на проекти в рамките на инициативата спрямо други европейски държави като Сърбия, Унгария и Черна гора.



"Оценяваме високо опита и постиженията на китайските другари и се надявам, че това посещение, което освен партиен има и държавно-политически характер, ще допринесе за задълбочаване на търговско-икономическите отношения и реализирането на важни инфраструктурни проекти. Говорим за тях от години, но те все още чакат своята реализация – като връзката между пристанищата Пирея и Солун чрез жп линия до Видин и оттам по Дунав към Централна и Западна



Европа, както и по-активното включване на България в южния коридор на транспортната жп връзка Китай – Европа“, каза Паргов.



“Впечатлени сме от успехите на Китайската комунистическа партия в провинция Шандун. Те съчетават едно модерно развитие на обществото, заедно с много социални политики и с много прагматизъм. Една провинция и държава във възход, от която много може да се поучим.", заяви председателят на Обединението на жените социалистки в БСП и заместник-министър на регионалното развитие Дора Янкова.



Председателят на НС на БСП Атанас Зафиров напомни, че партията му е единствената политическа сила в България, която участва активно в диалога, иницииран от ККП, по инициативата "Един пояс, един път“.



"Още през 2016 г. нашият изследователски екип от НПИ "Димитър Благоев“ изготви подробен анализ на възможностите за България в рамките на тази инициатива. Това бе част от международен проект с участието на 12 академични институции от Централна и Източна Европа, ръководен от Централното бюро за преводи на МВнР на КНР“, посочи Зафиров.



Той постави акцент и върху подмладяването на БСП. "На последните избори дадохме път на много млади хора. Най-младият депутат в българския парламент е именно от БСП. Това е резултат от целенасочени усилия за обновление и подготовка на ново поколение лидери“, подчерта той.



В този контекст бе обсъдена възможността за задълбочени срещи и обмяна на опит между младежките обединения на БСП и ККП.



Срещата завърши с взаимно уверение в ангажираност към развитието на двустранното сътрудничество – както на партийно, така и на икономическо и културно равнище. В този контекст бе обсъдена и идеята за създаване на директна авиолиния между София и Пекин, която да улесни контактите, туризма и търговския обмен.