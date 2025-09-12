Атанас Зафиров: Самият аз съм минал по този път и знам какво значи да си с вързани ръце

© Булфото “Темата за финансова децентрализация от централно на местно ниво е от изключително значение, защото практиката към момента държи кметовете на малките населени места с вързани ръце". Това заяви вицепремиерът и председател на НС на БСП Атанас Зафиров по време на националния форум "Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места" организиран от Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България, под патронажа на МРРБ.



Той припомни, че наскоро беше проведена среща с представители на Сдружението на кметовете на кметства, на която той изрази пълна подкрепа за идеята за децентрализация. “Самият аз съм минал по този път и знам какво значи да си с вързани ръце", припомни вицепремиерът.



“Хората не се интересуват от административните процедури или оформянето на бюджета, а от резултатите, които се постигат. Това очакват от кметовете, след като ги избират, да свършат нужната работа", подчерта Зафиров. Той припомни, че всички кметове са еднакво важни и държавата трябва да помага на всички кметове, независимо колко е голямо населеното място. Той изтъкна, че решаването на този проблем би бил в полза на обикновените хора, на които местното управление директно служи.



"Mалките населени места имат нужда от по-справедливо разпределение на финансовия ресурс на общинско ниво и ясен системен подход, които да стимулират просперитета на регионите", категоричен бе регионалният министър Иван Иванов.



По време на форума той се обърна към присъстващите народни представители и кметове с призив за обединение около създаването на дългосрочна стратегия за стимулиране развитието на малките населени места с визия и хоризонт поне до 2050-та година.



"Можете да разчитате на пълна подкрепа и партньорство в мое лице, като министър на регионалното развитие, и в лицето на моя екип. Защото именно МРРБ трябва да бъде "гръбнакът“ на устойчивото развитие на малките населени места", настоя Иванов. Той допълни, че усилията на министерството са насочени към осигуряване на условия за това – както нормативни, така и икономически, които да стимулират просперитета на регионите.