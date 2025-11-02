Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика

© Булфото Броени дни ни делят от внасянето на бюджета за следващата 2026 година. Параметрите му най-накрая бяха официално потвърдени –от вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров.



"БСП демонстрирахме принципна позиция за пореден път. Използвам случая да благодаря на г-жа Киселова, затова, че пое много голяма отговорност в тежък момент. Тогава демонстрирахме същото поведение – с нейния избор дадохме предсказуемост, живот и стабилност на това Народно събрание. Сега постъпихме по същия начин, приемайки принципите на ротацията“, каза той по повод изборът на нов председател на Народното събрание – Рая Назарян, която зае поста от Наталия Киселова.



На въпрос дали БСП за търгували с позицията на председател, за да си подсигурят важни позиции в бюджета за следващата година, Зафиров беше категоричен:



"Ние не търгуваме и не се пазарим. Ние се движим по принципни позиции. По-скоро участвахме в комплексен разговор, който обхващаше целия спектър на нашите политически отношения. В контекста на ротацията поставихме и други важни въпроси, касаещи участието ни във втория ешалон на управлението, начина, по който функционират министерствата“.



Той отговори лаконично и на упрека от страна на лидера на ГЕРБ, че коалиционните партньори на партията са взели "министерствата на концесии“:



"Имам едносричен отговор – БСП няма такива министерства. Не мисля, че в правителството има такива министерства. Предполагам, че това е било плод на някаква моментна емоция на г-н Борисов“.



Зафиров обяви пред bTV, че проектобюджетът за 2026 година показва, че правителството успява да съчетае "най-доброто и от лявата, и от дясната политика“.



"Аз няма да давам оценки на бюджета. Факт е, че много икономисти го определиха по-скоро като ляв, аз ще се въздържа от подобни определения. Бюджетът е реалистичен, категорично не е популистки. Но има много леви политики, което е добре и по време на криза точно такъв трябва да бъде подходът – първо трябва да се помисли за хората, после за по-големите неща“, каза той.



"В бюджета няма някакви крайни мерки, няма политики, които да "счупят“ държавата“, категоричен беше той.



За горивата и санкциите срещу "Лукойл“



По повод американските санкции срещу "Лукойл“ и възможния риск от недостиг на горива Зафиров заяви:



"По-важно е да гарантираме, че няма да има трусове и дефицит. Анализите показаха, че имаше увеличен износ на горива, особено за Сърбия. Затова беше наложена временна забрана за износ на дизел и самолетно гориво. За бензина тя не важи.“



Той изрази надежда, че "до средата на следващия месец ще бъде намерено геополитическо решение“, а продажбата на "Лукойл“ ще мине безпрепятствено:



"Ако сделката бъде одобрена от всички регулатори, няма да има реална опасност“.