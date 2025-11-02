ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Атанас Зафиров: Проектобюджетът показва, че правителството успява да съчетае най-доброто от лявата и от дясната политика
"БСП демонстрирахме принципна позиция за пореден път. Използвам случая да благодаря на г-жа Киселова, затова, че пое много голяма отговорност в тежък момент. Тогава демонстрирахме същото поведение – с нейния избор дадохме предсказуемост, живот и стабилност на това Народно събрание. Сега постъпихме по същия начин, приемайки принципите на ротацията“, каза той по повод изборът на нов председател на Народното събрание – Рая Назарян, която зае поста от Наталия Киселова.
На въпрос дали БСП за търгували с позицията на председател, за да си подсигурят важни позиции в бюджета за следващата година, Зафиров беше категоричен:
"Ние не търгуваме и не се пазарим. Ние се движим по принципни позиции. По-скоро участвахме в комплексен разговор, който обхващаше целия спектър на нашите политически отношения. В контекста на ротацията поставихме и други важни въпроси, касаещи участието ни във втория ешалон на управлението, начина, по който функционират министерствата“.
Той отговори лаконично и на упрека от страна на лидера на ГЕРБ, че коалиционните партньори на партията са взели "министерствата на концесии“:
"Имам едносричен отговор – БСП няма такива министерства. Не мисля, че в правителството има такива министерства. Предполагам, че това е било плод на някаква моментна емоция на г-н Борисов“.
Зафиров обяви пред bTV, че проектобюджетът за 2026 година показва, че правителството успява да съчетае "най-доброто и от лявата, и от дясната политика“.
"Аз няма да давам оценки на бюджета. Факт е, че много икономисти го определиха по-скоро като ляв, аз ще се въздържа от подобни определения. Бюджетът е реалистичен, категорично не е популистки. Но има много леви политики, което е добре и по време на криза точно такъв трябва да бъде подходът – първо трябва да се помисли за хората, после за по-големите неща“, каза той.
"В бюджета няма някакви крайни мерки, няма политики, които да "счупят“ държавата“, категоричен беше той.
За горивата и санкциите срещу "Лукойл“
По повод американските санкции срещу "Лукойл“ и възможния риск от недостиг на горива Зафиров заяви:
"По-важно е да гарантираме, че няма да има трусове и дефицит. Анализите показаха, че имаше увеличен износ на горива, особено за Сърбия. Затова беше наложена временна забрана за износ на дизел и самолетно гориво. За бензина тя не важи.“
Той изрази надежда, че "до средата на следващия месец ще бъде намерено геополитическо решение“, а продажбата на "Лукойл“ ще мине безпрепятствено:
"Ако сделката бъде одобрена от всички регулатори, няма да има реална опасност“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 138
|предишна страница [ 1/23 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Блъснаха пешеходец на оживен булевард в Благоевград
13:28 / 31.10.2025
Благоевград изпраща цветен октомври
13:59 / 31.10.2025
В Благоевград и в Банско излизат на антихелоуин шествия
14:46 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: